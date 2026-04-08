Koniec porannego pasma w TV Republika. Anna Popek zabrała głos w sprawie swojej przyszłości

Koniec programu „Republika, wstajemy!”. Zmiany w ramówce TV Republika

Stacja szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich widzów. Jak ustalił portal Wirtualne Media, już od przyszłego tygodnia z ekranów zniknie śniadaniówka „Republika, wstajemy!”. Format ten zadebiutował na antenie w kwietniu 2024 roku i bawił odbiorców każdego ranka przez siedem dni w tygodniu.

Poranne pasmo Telewizji Republika opierało się dotychczas przede wszystkim na lekkiej tematyce lifestyle'owej. W rolę gospodarzy wcielali się znani z wieloletniej pracy w telewizji publicznej prezenterzy. Wśród nich znaleźli się między innymi Anna Popek oraz dawny prowadzący „Teleexpress” Rafał Patyra.

Jarosław Olechowski o nowym formacie TV Republika

Szef wydawców stacji, Jarosław Olechowski, zdradził w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów, jaka wizja przyświeca nowym porządkom. Dotychczasową śniadaniówkę zastąpi twarde pasmo informacyjne, skupione na konkretnych doniesieniach.

Stawiamy na twardą politykę i bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. Będzie można w nim znaleźć zapowiedzi wydarzeń rozpoczynającego się dnia. [...] Program będzie bliżej wydarzeń, bliżej ludzkich spraw - stwierdził Olechowski.

Zgodnie z zapowiedziami, nowy format ma być prowadzony przez duet prezenterów. Szef wydawców zaznaczył również, że kierownictwo chce zagospodarować w nowym projekcie jak najszersze grono dotychczasowych współpracowników.

Na razie część lifestyle’ową wygaszamy. Będziemy rozmawiali. Będziemy starali się jak najwięcej osób zaangażować przy nowym paśmie - przekazał.

Anna Popek komentuje swoje zwolnienie. Co dalej z gwiazdą stacji?

Obecnie nie jest jasne, kto z dotychczasowej ekipy „Republika, wstajemy!” znajdzie zatrudnienie w zmienionym formacie. Szczególną uwagę przykuwa sytuacja Anny Popek i Rafała Patyry. Była gwiazda „Pytania na śniadanie” wyrosła na czołową twarz stacji, angażując się w szereg kluczowych projektów, włączając w to niedawne prowadzenie imprezy sylwestrowej.

Dziennikarka postanowiła odnieść się do medialnych doniesień w rozmowie z dziennikiem „Fakt”. Prezenterka wprost przyznała, że w najbliższym czasie jej kariera wejdzie na zupełnie nowe tory.

Mam pewne przemyślenia, ale jeszcze się nie mogę nimi podzielić. Na pewno czekają mnie poważne zmiany zawodowe - powiedziała Anna Popek.

Gwiazda nie zdradziła jednak, czy nadchodzące wyzwania wiążą się z pozostaniem w strukturach Telewizji Republika, czy też z przejściem do innej redakcji. Niewykluczone, że prezenterka położy po prostu większy nacisk na rozbudowę swojego osobistego kanału w serwisie YouTube.

