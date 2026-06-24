Joanna Opozda, Paulina Sykut-Jeżyna i inne gwiazdy na premierze w Hebe. Tak prezentowały się na czerwonym dywanie

Azjatyckie trendy w dbałości o urodę dawno przestały być wyłącznie niszową ciekawostką. Południowokoreańskie metody pielęgnacyjne i makijażowe na stałe zagościły w codziennych nawykach wielu kobiet, dlatego drogerie Hebe rozszerzają swój asortyment o kolejne nowości dla miłośniczek rozświetlenia i dopracowanych formuł. Przedsiębiorstwo Gabona zdecydowało się wprowadzić do Polski produkty firm Colorgram, Black Rouge, Laka i Bring Green. Klienci kupią je stacjonarnie oraz online wyłącznie we wspomnianej sieci sprzedażowej.

Chociaż głównym powodem organizacji wydarzenia była premiera kosmetyczna, uwaga zgromadzonych szybko skupiła się na pozujących fotoreporterom celebrytkach. Znakomitości polskiego show-biznesu całkowicie zrezygnowały ze stonowanych i zachowawczych ubiorów. Zamiast tego przed obiektywami królowały niezwykle różnorodne koncepcje modowe, w tym klasyczny dżins, kwieciste wzory, popularne limonkowe odcienie, nawiązania do Dzikiego Zachodu oraz niezwykle wyrazista czerwień.

Joanna Opozda w drapieżnej czerwieni na imprezie Hebe. Paulina Sykut-Jeżyna wybrała dżins

W centrum zainteresowania bez wątpienia znalazła się popularna aktorka Joanna Opozda. Gwiazda zaprezentowała się w krwistoczerwonej, ażurowej sukni charakteryzującej się mocno nieregularnym krojem. Jej ubiór w ciekawy sposób łączył elementy letniej garderoby, ręcznie dzierganej koronki oraz kreacji typowej dla wielkich gal, zyskując przy tym niezwykle odważny, awangardowy charakter. Z pewnością nie była to stylizacja stworzona z myślą o cichym przemyknięciu w blasku fleszy i szybkim opuszczeniu imprezy.

Zupełnie odmienną koncepcję wizualną przyjęła natomiast znana prezenterka telewizyjna, Paulina Sykut-Jeżyna. Dziennikarka włożyła długą, dżinsową kreację podkreślającą sylwetkę, ozdobioną na ramionach wyrazistymi falbanami. Ten klasyczny ubiór w stylu retro został zgrabnie przełamany jaskrawą, żółtą torebką, która wniosła powiew nowoczesności. Taka propozycja udowadnia, że niewymuszona elegancja doskonale zapada w pamięć, szczególnie podczas branżowych spotkań, na których dżins rzadko gra pierwsze skrzypce.

Michalina Sosna postawiła na westernowy styl. Barbara Kurdej-Szatan w limonkowej kreacji

Aktorka Michalina Sosna zdecydowała się na odważny ubiór bezpośrednio czerpiący z estetyki Dzikiego Zachodu. Charakterystyczny kapelusz, ciemne okulary, cętkowana kreacja oraz klasyczne kowbojki idealnie współgrały z torebką pokrytą zwierzęcym motywem. W tej starannie przemyślanej kompozycji zabrakło miejsca na przypadek czy pośpiesznie dobrane akcesoria. Cały wizerunek stanowił spójną, niemal filmową kreację, w której artystka czuła się wyjątkowo swobodnie przed aparatami fotografów.

Barbara Kurdej-Szatan zaprezentowała się w barwach błyskawicznie przykuwających wzrok wszystkich zgromadzonych wokół ścianki sponsorskiej. Aktorka połączyła luźną, limonkową koszulę z rozkloszowanymi spodniami w odcieniu brązu i masywnymi oprawkami okularów. Choć był to zestaw o zdecydowanie mniej formalnym, raczej codziennym charakterze, zawierał potężny ładunek modowej świadomości. Taki swobodny wizerunek fantastycznie wpisał się w ideę spotkania promującego nowatorskie i barwne produkty kosmetyczne.

Tancerka Edyta Herbuś zdecydowała się na bardzo kobiecą suknię ozdobioną okazałym motywem malowanych kwiatów. Na tle krzykliwych i silnie podążających za trendami ubiorów jej wybór emanował spokojem, nie tracąc przy tym silnego wyrazu. Z kolei aktorka Paulina Gałązka pojawiła się na czerwonym dywanie w klasycznej czerni, zakładając prostą bluzkę z ażurowymi wstawkami, luźne spodnie i przyciemniane szkła. Ten minimalistyczny zestaw dzięki odpowiednim detalom zyskał elegancki i lekko nonszalancki sznyt.

Koreańskie marki zadebiutowały w Polsce. Gwiazdy zaskoczyły różnorodnymi stylizacjami

Wprowadzane do drogerii serie produktowe świetnie odzwierciedlają wielowymiarowość azjatyckiej dbałości o wygląd fizyczny. Podczas gdy Colorgram oferuje radosną zabawę kolorami, Black Rouge służy do mocnej ekspresji, Laka stawia na prostotę, a Bring Green skupia się na regeneracji naskórka. Niezwykła mieszanka tych cech znalazła doskonałe odzwierciedlenie w strojach zaproszonych gości. Mimo że każda celebrytka prezentowała zupełnie inną estetykę, wspólnie nakreśliły współczesne standardy branżowej mody eventowej.

Współcześnie nie istnieje już jedna sztywna definicja idealnego wyglądu na wielkie wyjścia. Obecnie na bankietach równie dobrze sprawdza się klasyczny dżins, wyrazista limonka, mroczna czerń, florystyczne printy czy odważny wizerunek rodem z westernu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzorem Joanny Opozdy wybrać awangardową odzież, która natychmiast kradnie całą uwagę publiczności. Kosmetyczna premiera w Hebe stanowiła dowód na to, że pozowanie przed aparatami przestało być przykrym obowiązkiem, a stało się areną autorskiej ekspresji.

35