Arkadiusz Jakubik z synem na czerwonym dywanie. Obaj zagrali w nowym filmie o Jacku Kuroniu. Widać podobieństwo?

Arkadiusz Jakubik w duecie z synem w filmie "Nasza rewolucja"

Arkadiusz Jakubik rzadko gości na branżowych imprezach, jednak tym razem zrobił wyjątek. Aktor uczestniczył w konferencji promującej obraz "Nasza rewolucja", którego kinowa premiera zaplanowana jest na 11 listopada. Film opowiada o kilkuletnim wycinku z życia Jacka Kuronia oraz jego żony Grażyny, znanej jako Gaja. Fabuła koncentruje się na ich uczuciu, a nie na działalności politycznej.

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W rolę legendarnego opozycjonisty wcielił się Arkadiusz Jakubik, natomiast Gaję zagrała Magdalena Popławska. Podczas wydarzenia promocyjnego pojawili się nie tylko odtwórcy głównych ról, ale też członkowie rodziny Jacka Kuronia. Na miejscu obecni byli jego wnukowie: Jakub oraz spodziewająca się dziecka Gaja, a także synowa - żona Macieja Kuronia, który zmarł w 2008 roku.

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Aktor chętnie stawał przed obiektywami w towarzystwie filmowej partnerki i bliskich Jacka Kuronia. Zwrócono jednak uwagę na obecność jego syna - rosłego mężczyzny z wąsami. Co interesujące, mimo sprzeciwu ojca, obaj jego synowie (28-letni Jakub i 26-letni Jan) postanowili spróbować swoich sił w aktorstwie. Jakub miał okazję wystąpić u boku taty w najnowszej produkcji.

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Synowie Arkadiusza Jakubika wybrali aktorstwo

Przez tyle lat robiliśmy wszystko, by nie wciągnęło ich w ten świat. Ale gdy Janek powiedział, że chce spróbować, wiedziałem, że muszę mu pozwolić. Lepiej spróbować niż żałować, że się nie odważyło - opowiadał Arkadiusz Jakubik w jednym z wywiadów.

Ostatecznie obaj bracia ukończyli Szkołę Filmową w Łodzi. Zarówno Jakub, jak i Jan spełniają się w zawodzie aktora, a starszy z nich zajmuje się również reżyserią. W filmie wyreżyserowanym przez Piotra Domalewskiego Jakub zagrał Macieja Kuronia, tworząc z ojcem filmowy duet oparty na prawdziwych postaciach. Dla rodziny Jakubików praca na wspólnym planie była niezwykle wzruszającym doświadczeniem.

Podczas imprezy promującej "Naszą rewolucję" wykonano wiele pamiątkowych zdjęć, a panowie chętnie pozowali razem. Choć Jakubik junior jest wyższy od sławnego taty, rysy twarzy wyraźnie zdradzają ich pokrewieństwo. Też to widzicie?

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