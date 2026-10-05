Nielegalna wytwórnia alkoholu w Opolu. Policja i KAS przejęły ponad 170 litrów trunków

Wspólna akcja policji i KAS w Opolu

30 września 2026 roku policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Opolu podjęli działania na terenie miasta. Wsparcia funkcjonariuszom udzielili przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu. Czynności te były realizacją sprawy, nad którą mundurowi pracowali już od pewnego czasu. Dotyczyła ona podejrzenia prowadzenia produkcji alkoholu bez wymaganego zezwolenia.

Zabezpieczony alkohol i urządzenia do jego produkcji

Na wytypowanej posesji funkcjonariusze zatrzymali 66-latka, który jest właścicielem zabezpieczonej aparatury do wytwarzania alkoholu. Mundurowi znaleźli tam ponad 170 litrów nielegalnego, gotowego już wyrobu oraz składniki potrzebne do przygotowania kolejnych partii produktu. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie blisko 5000 zł. Pieniądze te zostały przejęte przez śledczych na poczet przyszłych kar grożących mężczyźnie.

Zarzuty dla 66-latka za produkcję alkoholu bez zezwolenia

Zebrany w sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mieszkańcowi Opola zarzutu. Mężczyzna odpowie za produkcję alkoholu bez wymaganego prawem zezwolenia. Za popełnienie tego przestępstwa polskie przepisy przewidują karę do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmowali się funkcjonariusze z opolskiej komendy miejskiej, którzy zakończyli ten etap działań postawieniem oskarżeń.

Źródło: Policja.pl