Oszustwo w powiecie trzebnickim. Policjanci zatrzymali 24-letniego "odbieraka"

Mechanizm działania oszustów w powiecie trzebnickim

Do 75-letniej seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty, który pytał o jej obecność w domu pod pretekstem dostarczenia listów poleconych. Chwilę później kobieta odebrała telefon od rzekomego policjanta, który ostrzegał przed planowanym oszustwem i działaniami mającymi na celu zatrzymanie sprawców. Rozmówca wypytywał o stan majątkowy kobiety i przekonywał o konieczności przekazania gotówki w celu jej ochrony przed przestępcami. Fałszywy funkcjonariusz zapowiedział nadchodzącą obławę i wskazał, że pieniądze odbierze mężczyzna czekający przed budynkiem.

Akcja trzebnickich policjantów i zatrzymanie podejrzanego

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Trzebnicy przy wsparciu Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji namierzyli podejrzanego mężczyznę. Mundurowi zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego po krótkim pościgu, gdy ten próbował odjechać taksówką. Mężczyzna pełnił w grupie przestępczej funkcję tak zwanego odbieraka, którego zadaniem było przejmowanie pieniędzy od oszukanych osób. Policjanci udaremnili przekazanie oszczędności, dzięki czemu 75-letnia kobieta nie straciła swoich zasobów finansowych.

Zarzuty za usiłowanie oszustwa i ostrzeżenia policji

Zatrzymany 24-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy, gdzie usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Obecnie mężczyzna jest objęty dozorem Policji, co stanowi środek zapobiegawczy zastosowany w tej sprawie. Za popełniony czyn podejrzanemu może grozić kara pozbawienia wolności do 8 lat. Służby przypominają, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o pieniądze i apelują o natychmiastowe rozłączanie się w przypadku otrzymania podejrzanych telefonów oraz kontakt z numerem alarmowym 112.

Źródło: Policja.pl