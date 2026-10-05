Oszustwo w powiecie trzebnickim. Policjanci zatrzymali 24-letniego "odbieraka"

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-05 18:01

5 października 2026 roku policjanci z Trzebnicy zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który usiłował oszukać 75-letnią kobietę. Sprawcy podszyli się pod pracownika poczty oraz funkcjonariusza, próbując skłonić seniorkę do przekazania oszczędności rzekomo w celu ich zabezpieczenia. Dzięki szybkiej reakcji kryminalnych podejrzany został ujęty, zanim zdołał odebrać pieniądze od mieszkanki powiatu.

Gwiazda z napisem Policja 112 i hasłem Pomagamy i chronimy na radiowozie. O akcji policji w Trzebnicy przeczytasz na Eska.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Mechanizm działania oszustów w powiecie trzebnickim

Do 75-letniej seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty, który pytał o jej obecność w domu pod pretekstem dostarczenia listów poleconych. Chwilę później kobieta odebrała telefon od rzekomego policjanta, który ostrzegał przed planowanym oszustwem i działaniami mającymi na celu zatrzymanie sprawców. Rozmówca wypytywał o stan majątkowy kobiety i przekonywał o konieczności przekazania gotówki w celu jej ochrony przed przestępcami. Fałszywy funkcjonariusz zapowiedział nadchodzącą obławę i wskazał, że pieniądze odbierze mężczyzna czekający przed budynkiem.

Akcja trzebnickich policjantów i zatrzymanie podejrzanego

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Trzebnicy przy wsparciu Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji namierzyli podejrzanego mężczyznę. Mundurowi zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego po krótkim pościgu, gdy ten próbował odjechać taksówką. Mężczyzna pełnił w grupie przestępczej funkcję tak zwanego odbieraka, którego zadaniem było przejmowanie pieniędzy od oszukanych osób. Policjanci udaremnili przekazanie oszczędności, dzięki czemu 75-letnia kobieta nie straciła swoich zasobów finansowych.

Zarzuty za usiłowanie oszustwa i ostrzeżenia policji

Zatrzymany 24-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy, gdzie usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Obecnie mężczyzna jest objęty dozorem Policji, co stanowi środek zapobiegawczy zastosowany w tej sprawie. Za popełniony czyn podejrzanemu może grozić kara pozbawienia wolności do 8 lat. Służby przypominają, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o pieniądze i apelują o natychmiastowe rozłączanie się w przypadku otrzymania podejrzanych telefonów oraz kontakt z numerem alarmowym 112.

Źródło: Policja.pl

ROLKI