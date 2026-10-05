Uprawa konopi w powiecie poznańskim. Policjanci zabezpieczyli 160 krzewów

Likwidacja plantacji w powiecie poznańskim

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową od pewnego czasu zajmowali się sprawą dotyczącą nielegalnej uprawy roślin. Z informacji zebranych przez mundurowych wynikało, że w trudno dostępnym leśnym terenie w powiecie poznańskim prowadzona jest uprawa konopi. Funkcjonariusze działając wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Grodzisku Wielkopolskim przystąpili do realizacji 8 września 2026 roku. Po wejściu na wskazany teren policjanci potwierdzili swoje ustalenia i znaleźli około 160 krzewów konopi.

Zatrzymanie dwóch mężczyzn po pościgu

Podczas przeszukiwania terenu policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok funkcjonariuszy podjęli próbę ucieczki. Po krótkim pościgu obaj zostali zatrzymani przez mundurowych. Okazało się, że są to mieszkańcy powiatu grodziskiego w wieku 67 oraz 54 lat. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do policyjnego aresztu w celu dalszych czynności procesowych.

Narkotyki i gotówka w domach zatrzymanych

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych osób, gdzie odnaleźli kolejne dowody. Zabezpieczono tam narkotyki oraz przedmioty wykorzystywane do ich uprawy i porcjowania, w tym wagę elektroniczną oraz woreczki strunowe. W trakcie działań policjanci przejęli również znaczną ilość gotówki w kwocie przekraczającej 170 000 zł. Wszystkie odnalezione przedmioty i środki pieniężne zostały zabezpieczone przez śledczych.

Zarzuty i kara za nielegalną uprawę

Mężczyźni usłyszeli zarzuty prowadzenia uprawy konopi innych niż włókniste, która mogła posłużyć do wyprodukowania znacznej ilości środków odurzających. Dodatkowo odpowiedzą oni za posiadanie narkotyków, co również zostało objęte aktem oskarżenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za te przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl