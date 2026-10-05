Atak nożem we Wrocławiu. Kryminalni zatrzymali sprawcę w godzinę

Atak na ochroniarza w drogerii na Starówce

Do zdarzenia doszło 5 października 2026 roku na terenie jednej z drogerii zlokalizowanych na wrocławskiej Starówce. Podczas interwencji podjętej przez pracownika ochrony wobec mężczyzny, który wcześniej dokonał kradzieży w sklepie, doszło do eskalacji przemocy. Sprawca ugodził ochroniarza nożem w brzuch, co doprowadziło do powstania poważnych obrażeń. Zgodnie z ustaleniami służb, odniesione rany stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu realnie zagrażający życiu poszkodowanego.

Szybka akcja wrocławskich kryminalnych

Funkcjonariusze pionu kryminalnego z wrocławskiej Starówki natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli intensywne czynności zmierzające do namierzenia napastnika. Policjanci potrzebowali zaledwie godziny, aby ustalić tożsamość podejrzanego o ten czyn mężczyzny. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Wrocławia, który po ataku próbował uniknąć odpowiedzialności. Mundurowi namierzyli lokal, w którym przebywał, i dokonali jego siłowego zatrzymania po wejściu do mieszkania.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt dla 47-latka

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 47-latkowi zarzutów karnych. Mężczyzna odpowie za kradzież rozbójniczą oraz spowodowanie u pracownika ochrony ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnienie tych przestępstw polskie prawo przewiduje karę nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd postanowił o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl