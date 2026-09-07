Joanna Jędrzejczyk zachwyciła na parkiecie. Jej strój wywołał furorę

Taniec z Gwiazdami. Zjawiskowa stylizacja Joanny Jędrzejczyk

Podczas pierwszego odcinka jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" kreacja Joanny Jędrzejczyk wywołała ogromne emocje. Wybitna zawodniczka sztuk walki pokazała się w zwiewnej, żółtej sukni, eksponującej biust i plecy, w niczym nie przypominając wojowniczki znanej z ringu. Całość uzupełniły buty na wysokim obcasie, dodające jej elegancji. Tanecznie jednak Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko wypadli nieco poniżej oczekiwań. Otrzymali od jury (Iwona Pavlović, Julia Wieniawa, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak) 22 na 40 punktów. Mimo to, Maserak pochwalił występ byłej mistrzyni UFC.

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Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zazwyczaj sportowcy mają determinację, ale Kamil tak umiejętnie Cię ustawił, że wszystkie te figury tańczyłaś genialnie!

Takie słowa wypowiedział Rafał Maserak, przyznając duetowi Jędrzejczyk - Kuroczko ocenę 6 punktów.

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Julia Wieniawa również przyznała parze szóstkę, podczas gdy Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda ocenili występ na pięć punktów. Choć wynik 22 punktów nie jest powalający, z pewnością nie jest to zły rezultat. Tym bardziej, że czołowe pary - Mandaryna z Krystianem Rzymkiewiczem oraz Helena Englert z Romanem Osadchly - zdobyły 28 punktów. Już przed rozpoczęciem nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" to właśnie Mandaryna i Joanna Jędrzejczyk były typowane na faworytki programu. Co więcej, obie błyszczały na imprezie inaugurującej sezon. Była mistrzyni UFC ma po swojej stronie znakomitą wydolność, fenomenalną formę fizyczną i charakter zwycięzcy, co wielokrotnie udowodniła podczas sportowej kariery.

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Wyniki pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Para nr 8: Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 28 punktów,

Para nr 4: Helena Englert i Roman Osadchly – 28 punktów

Para nr 7: Dominik Rupiński, Estelle Francois – 26 punktów,

Para nr 1: Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 23 punkty,

Para nr 2: Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty,

Para nr 9: Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 22 punkty,

Para nr 10: Kaeyra i Kacper Rutka – 26 puntków,

Para nr 3: Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś – 14 puntków,

Para nr 6: Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów,

Para nr 11: Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska – 25 punktów,

Para nr 12: Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 23 punkty,

Para nr 5: Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta – 18 punktów,