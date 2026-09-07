Joanna Jędrzejczyk zachwyciła na parkiecie. Jej strój wywołał furorę

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-07 10:43

Joanna Jędrzejczyk wystąpiła w pierwszym odcinku nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Była zawodniczka MMA, w parze z Kamilem Kuroczką, wywalczyła 22 punkty. Największą uwagę przykuła jednak jej odważna stylizacja, eksponująca dekolt i plecy. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia zachwycającej sportsmenki. Zupełnie nie przypomina siebie!

Taniec z Gwiazdami. Zjawiskowa stylizacja Joanny Jędrzejczyk

Podczas pierwszego odcinka jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" kreacja Joanny Jędrzejczyk wywołała ogromne emocje. Wybitna zawodniczka sztuk walki pokazała się w zwiewnej, żółtej sukni, eksponującej biust i plecy, w niczym nie przypominając wojowniczki znanej z ringu. Całość uzupełniły buty na wysokim obcasie, dodające jej elegancji. Tanecznie jednak Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko wypadli nieco poniżej oczekiwań. Otrzymali od jury (Iwona Pavlović, Julia Wieniawa, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak) 22 na 40 punktów. Mimo to, Maserak pochwalił występ byłej mistrzyni UFC.

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Joanna Jędrzejczyk tańczy z Kamilem Kuroczką. Na miniaturze zbliżenie na uśmiechniętą parę. O występie przeczytasz w Eska.
Galeria zdjęć 30

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zazwyczaj sportowcy mają determinację, ale Kamil tak umiejętnie Cię ustawił, że wszystkie te figury tańczyłaś genialnie!

Takie słowa wypowiedział Rafał Maserak, przyznając duetowi Jędrzejczyk - Kuroczko ocenę 6 punktów.

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Julia Wieniawa również przyznała parze szóstkę, podczas gdy Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda ocenili występ na pięć punktów. Choć wynik 22 punktów nie jest powalający, z pewnością nie jest to zły rezultat. Tym bardziej, że czołowe pary - Mandaryna z Krystianem Rzymkiewiczem oraz Helena Englert z Romanem Osadchly - zdobyły 28 punktów. Już przed rozpoczęciem nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" to właśnie Mandaryna i Joanna Jędrzejczyk były typowane na faworytki programu. Co więcej, obie błyszczały na imprezie inaugurującej sezon. Była mistrzyni UFC ma po swojej stronie znakomitą wydolność, fenomenalną formę fizyczną i charakter zwycięzcy, co wielokrotnie udowodniła podczas sportowej kariery.

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Wyniki pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami"

  • Para nr 8: Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 28 punktów,
  • Para nr 4: Helena Englert i Roman Osadchly – 28 punktów
  • Para nr 7: Dominik Rupiński, Estelle Francois – 26 punktów,
  • Para nr 1: Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 23 punkty,
  • Para nr 2: Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty,
  • Para nr 9: Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 22 punkty,
  • Para nr 10: Kaeyra i Kacper Rutka – 26 puntków,
  • Para nr 3: Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś – 14 puntków,
  • Para nr 6: Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów,
  • Para nr 11: Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska – 25 punktów,
  • Para nr 12: Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 23 punkty,
  • Para nr 5: Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta – 18 punktów,
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Rolki

Taniec z gwiazdami
Joanna Jędrzejczyk