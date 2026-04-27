Jasper ogolił głowę Kurzajewskiego na wizji! Córka Cichopek jest jego fanką

Maciej Kurzajewski zdecydował się na dołączenie do grona osób, które w ramach solidarności z dziećmi chorymi na raka i celem wsparcia zbiórki zapoczątkowanej przez Łatwoganga zdecydowały się na ogolenie głowy na łyso. Dziennikarz dokonał swojej metamorfozy na wizji, w niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat", a osobą za nią odpowiedzialną okazał się Kacper Porębski, uczestnik 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Jasper, bo pod tym imieniem znamy go w mediach społecznościowych, odwiedził studio śniadaniówki w towarzystwie mamy. Nie spodziewał się wówczas, iż to jemu w udziale przypadnie ogolenie gospodarza wydania, prywatnie męża Katarzyny Cichopek.

Jasper u Łatwoganga

W rozmowie z Eską Jasper opowiedział o kulisach swojego udziału w transmisji na żywo u Łatwoganga.

Samo wejście do tego studia, jaka tam była energia, po prostu wchodzisz i czujesz, że wszyscy mają jeden cel - zrobić jak najwięcej dobrego, pomóc jak najbardziej rozkręcać tę imprezę, bo w sumie ten live to taka domówka. Tam była taka fajna atmosfera, strasznie się cieszę, że zabrałem tam mamę, która finalnie ogoliła mnie na łyso. Tak się cieszyliśmy z tego, że mogliśmy tam przez chwilę być, to był taki zaszczyt!

Zdradził też, co czuł, goląc głowę Kurzajewskiego podczas programu na żywo.

Jasper ogolił Kurzajewskiego na wizji!

W niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat", podczas łączenia z Łatwogangiem, Maciej Kurzajewski postanowił ogolić głowę na łyso. Osobą, która pozbyła dziennikarza włosów, był właśnie Jasper, który sam dokonał metamorfozy na rzecz wsparcia zbiórki, która osiągnęła wynik 250 milionów złotych.

Kto by pomyślał? Ostatnia rzecz, której się spodziewałem w swoim życiu. Gratuluję mu odwagi, bo to bardzo odważna decyzja. Ten cały live stworzył tyle niesamowitych rzeczy. (...) Bardzo dobrze ta wygląda! - ocenił w rozmowie z reporterem Eski.

Influencer zdradził też, że córka Katarzyny Cichopek, Helena, jest jego fanką. Miał okazję spotkać się z nią za kulisami poprzedniego odcinka.