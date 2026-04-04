Jane Seymour znów zachwyca w sieci. Aktorka w kostiumie kąpielowym na plaży

Jane Seymour odkryła sekret wiecznej młodości!

Najnowsze zdjęcia 75-letniej Jane Seymour sprawiają, że aż trudno uwierzyć w jej debiut ekranowy w 1969 roku! Zaczynała od epizodu w produkcji "Och, jaka piękna wojna!", by już rok później otrzymać swoją pierwszą wiodącą rolę. Brytyjczycy pokochali ją jako Emmę Callon w serialu BBC "The Onedin Line", natomiast międzynarodową sławę przyniósł jej występ u boku Rogera Moore'a jako dziewczyny Bonda w "Żyj i pozwól umrzeć".

Po udziale w serii o agencie 007 aktorka zagrała w wielu znanych produkcjach. Łączny dorobek ekranowy Jane Seymour obejmuje ponad 100 ról, w tym wiele kreacji postaci historycznych. Odnosiła także liczne sukcesy na deskach teatralnych. Z czasem jednak bezlitosne realia Hollywood dotknęły gwiazdę – po ukończeniu 40. roku życia liczba propozycji zawodowych drastycznie spadła. Zupełnie niespodziewanie otrzymała jednak propozycję zagrania tytułowej roli w "Doktor Quinn". Mimo początkowych wątpliwości, aktorka zgodziła się przyjąć ofertę, co okazało się strzałem w dziesiątkę!

Serial "Doktor Quinn" okazał się gigantycznym hitem telewizyjnym, przyciągając przed ekrany miliony widzów na całym świecie i ponownie wynosząc Jane Seymour na szczyt popularności. Obecnie 75-letnia gwiazda wciąż nie myśli o przejściu na emeryturę zawodową. Choć na ekranach pojawia się rzadziej, wciąż pozostaje niezwykle aktywna, co widać także w mediach społecznościowych. Praktycznie każdy jej nowy wpis w sieci budzi ogromne zainteresowanie fanów.

75-letnia gwiazda "Doktor Quinn" olśniewa na plaży

Aktorka od lat wprawia w zdumienie swoją młodzieńczą prezencją. Oglądając jej niedawne fotografie, ciężko jest uwierzyć, że 15 lutego gwiazda świętowała swoje 75. urodziny! Jej obecny wygląd sprawia wrażenie, jakby dopiero co zakończyła pracę na planie "Doktor Quinn". Niektórzy internauci są wręcz przekonani, że prezentuje się korzystniej niż w czasach emisji kultowego serialu!

Kwiecień Seymour postanowiła rozpocząć od urlopu na Hawajach, skąd opublikowała w sieci wakacyjne kadry. Na jednym z nich możemy podziwiać, jak radosna aktorka pozuje na piaszczystej plaży, ubrana wyłącznie w strój kąpielowy.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie

"Niech koniec tygodnia będzie jak nowy początek. Chwila wytchnienia, uśmiechu i wkroczenia w weekend z lżejszym sercem" - napisała w opisie.

Publikacja wywołała lawinę pozytywnych komentarzy zachwyconych użytkowników internetu.

"Wyglądasz oszałamiająco! Czas wydaje się nie mieć na ciebie wpływu, Jane; Jesteś zachwycająca; Zawsze jesteś dla mnie inspiracją; Czas się dla Ciebie zatrzymał; Świetne nogi, Jane" - zachwycają się fani.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie