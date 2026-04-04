Doda spędza święta w zaskakującym towarzystwie. Pokazała byłego narzeczonego i byłą dziewczynę

Życie uczuciowe Dody. Dlaczego piosenkarka nie ma szczęścia w miłości?

Doda od dwudziestu lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w polskim show-biznesie. Mimo ogromnych sukcesów zawodowych i rzeszy oddanych fanów, artystka nieustannie boryka się z problemami w sferze uczuciowej. Kiedyś sama ze smutkiem przyznała, że prawdziwa miłość omija ją szerokim łukiem.

Wokalistka ma na swoim koncie kilka głośnych, medialnych związków, które rzadko kończyły się w przyjaznej atmosferze. Byli partnerzy nie szczędzili sobie publicznych uszczypliwości. Kilka lat temu Doda postanowiła odciąć się od komentowania życia prywatnego. Po ostatnim burzliwym rozstaniu zadeklarowała, że nową miłością pochwali się dopiero po ceremonii ślubnej.

Obecnie Doda ładuje akumulatory w rodzinnym Ciechanowie. W Wielką Sobotę wraz z mamą uczestniczyła w tradycyjnym święceniu pokarmów. Wyjazd w rodzinne strony okazał się także doskonałą okazją do odświeżenia starych znajomości. W mediach społecznościowych wokalistka pochwaliła się spotkaniem w niezwykłym gronie – z byłym narzeczonym i byłą dziewczyną.

Historia miłosnych podbojów Dody jest niezwykle barwna. Media szeroko rozpisywały się o jej małżeństwach z Radosławem Majdanem i Emilem Stępniem, a także o związku z Nergalem. Znacznie mniej wiadomo o jej najwcześniejszych fascynacjach. Dopiero pod koniec zeszłego roku piosenkarka zdradziła, że swoje pierwsze intymne doświadczenia miała z kobietą.

Z kolei jej pierwszym poważnym uczuciem obdarzyła Damiana, mieszkańca Ciechanowa, o czym przypomina portal Eska.pl. Ich związek rozwijał się na tyle dynamicznie, że para zdecydowała się na zaręczyny. Mimo że drogi zakochanych ostatecznie się rozeszły i nie stanęli na ślubnym kobiercu, to udało im się zachować przyjacielskie relacje.

"Kochani, ilu z was jest takim szczęściarzem, że może się spotkać jednocześnie ze swoim byłym chłopakiem i ze swoją byłą dziewczyną" - zapytała z uśmiechem Doda w instagramowej relacji.

Do relacji dołączono mnóstwo pamiątkowych fotografii i nagrań, na których widać, jak dobrze piosenkarka bawi się w towarzystwie dawnych miłości.

"Najlepsi eks są z Ciechanowa. Od 25 lat zero wywiadu czy podcastu" - dodała w kolejnej relacji.

Gwiazda nie omieszkała wykorzystać okazji, by wesprzeć zawodowo swojego byłego ukochanego. Podczas wspólnej przejażdżki samochodem zachwalała nie tylko jego atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim umiejętności zawodowe, zdradzając, że pracuje on jako architekt.

