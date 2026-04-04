Trener Adrian Siemieniec przedłuża umowę z Jagiellonią. Jakie są szczegóły nowego kontraktu?

Nowy kontrakt Adriana Siemieńca w Jagiellonii

Umowa Adriana Siemieńca z Jagiellonią Białystok została przedłużona i będzie obowiązywać aż do czerwca 2027 roku, co stanowi ważny krok dla stabilizacji zespołu. To przedłużenie jest efektem aktywowania specjalnej klauzuli, która była zawarta w pierwotnym kontrakcie szkoleniowca. Początkowo podpisana dwuletnia umowa w 2024 roku przewidywała możliwość jej rocznego przedłużenia, co właśnie miało miejsce.

Adrian Siemieniec obejmował stanowisko trenera pierwszej drużyny Jagiellonii początkowo tylko tymczasowo, po tym jak w kwietniu 2023 roku pracę stracił jego poprzednik, Maciej Stolarczyk. Wcześniej Siemieniec zdobywał doświadczenie jako szkoleniowiec trzecioligowych rezerw Jagiellonii, przygotowując młodych zawodników do gry na wyższym poziomie. W klubie pracował już od kilku lat, pełniąc funkcję asystenta w sztabie szkoleniowym pierwszej drużyny, co świadczy o jego głębokim zaangażowaniu.

Sukcesy trenera Jagiellonii – co osiągnął Siemieniec?

Prowadzony przez Adriana Siemieńca zespół Jagiellonii Białystok zdołał utrzymać się w Ekstraklasie, ostatecznie zajmując 14. miejsce w sezonie 2022/23. Kolejny sezon przyniósł historyczny sukces, gdyż drużyna pod wodzą Siemieńca zdobyła mistrzostwo Polski, co było pierwszym takim osiągnięciem w historii klubu. Ten spektakularny triumf potwierdził jego umiejętności trenerskie i zdolność do budowania silnego zespołu.

W minionym sezonie białostoczanie ponownie pokazali się z dobrej strony, zajmując trzecie miejsce w ligowej tabeli Ekstraklasy. Dodatkowo, klub osiągnął ćwierćfinał Ligi Konferencji, co było znaczącym sukcesem na arenie międzynarodowej. W trwającej edycji tych rozgrywek Jagiellonia również dotarła do ćwierćfinału, co świadczy o utrzymującej się wysokiej formie i ambicjach zespołu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.