Ekstraklasa siatkarzy. JSW odwraca losy serii play-off?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-04-04 21:17

W niezwykle emocjonującym drugim meczu ćwierćfinałowym Ekstraklasy siatkarzy, JSW Jastrzębski Węgiel zmierzył się z PGE Projektem Warszawa, zapewniając fanom siatkówki niezapomniane widowisko. Stawką spotkania była szansa na awans do kolejnej rundy play-off. Wynik tego starcia znacząco wpłynął na dalszy przebieg rywalizacji, sprawiając, że walka o półfinał Ekstraklasy siatkarzy nabiera rumieńców i wymaga rozstrzygnięcia w decydującym spotkaniu.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Żółto-niebieska piłka do siatkówki, z napisem "pollop" i "MSL" na powierzchni, unosi się w powietrzu nad dłońmi czterech osób. Dłonie są otwarte, palce rozpostarte, a jedna z nich, po lewej stronie, ma owinięte bandażem dwa środkowe palce. Poniżej rąk i piłki widoczna jest biała siatka do siatkówki z czarnymi oczkami. Tło stanowi rozmyte widownia z szarymi siedzeniami i niebieskimi elementami.

JSW Jastrzębski Węgiel zwycięża w zaciętym boju

W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym Ekstraklasy siatkarzy doszło do niezwykle zaciętej rywalizacji pomiędzy JSW Jastrzębski Węgiel a PGE Projektem Warszawa. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2, co było wynikiem serii setów (25:23, 21:25, 11:25, 26:24, 15:13). Obydwa zespoły zaprezentowały wysoki poziom siatkówki, walcząc o każdą piłkę.

Triumf Jastrzębskiego Węgla ma kluczowe znaczenie dla przebiegu całej serii play-off. Po tym spotkaniu, stan rywalizacji do dwóch zwycięstw wynosi obecnie 1-1. Oznacza to, że żadna z drużyn nie uzyskała jeszcze przewagi, a o awansie do półfinału zdecyduje ostatnie starcie.

Gdzie i kiedy odbędzie się decydujący mecz?

Ostatni, decydujący mecz ćwierćfinałowej serii zaplanowano na 7 kwietnia. Spotkanie odbędzie się w Warszawie i rozpocznie się o godzinie 20:00. Będzie to kluczowe starcie, w którym obie drużyny zagrają o wszystko, dążąc do zapewnienia sobie miejsca w kolejnej fazie rozgrywek.

W składzie JSW Jastrzębskiego Węgla wystąpili m.in. Anton Brehme, Michał Gierżot i Benjamin Toniutti, z Maksymilianem Graniecznym na pozycji libero. PGE Projekt Warszawa natomiast polegał na takich zawodnikach jak Bartosz Bednorz, Karol Kłos i Kevin Tillie, z Damianem Wojtaszkiem jako libero, co świadczy o potencjale obu zespołów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.