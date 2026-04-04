Ekstraklasa piłkarska: Dotkliwa porażka Cracovii. Jak trener Elsner ocenił fatalną postawę?

Trener Cracovii Luka Elsner o fatalnych błędach

Luka Elsner, trener piłkarzy Cracovii, wyraził głębokie rozczarowanie po porażce 0:3 z Górnikiem Zabrze, podkreślając brak odpowiedzialności w grze swojego zespołu. Jego opinia o spotkaniu była bardzo negatywna, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji drużyny. Szkoleniowiec zaznaczył, że Cracovia nie mogła zdobyć punktów, popełniając tak liczne błędy w kluczowych momentach meczu.

Elsner ubolewał nad niewykorzystanymi szansami na początku spotkania, które mogły zmienić losy pierwszej połowy i doprowadzić do remisu lub nawet prowadzenia. Zauważył, że Górnik Zabrze skutecznie wykorzystywał swoje okazje, w przeciwieństwie do jego podopiecznych. Podkreślił również, że jego piłkarze zanotowali zbyt wiele strat piłki w środku pola, co ułatwiało rywalom kreowanie sytuacji bramkowych po ich błędach. Trener stwierdził, że konieczna jest zmiana nastawienia do gry.

Krytyka dotyczyła także sposobu straty pierwszej bramki, który Elsner określił jako "nie do opisania". To wydarzenie znacząco wpłynęło na spadek pewności siebie zawodników i utrudniło dalszą grę. Trener zaznaczył, że drużyna nie potrafiła skorzystać z momentów, w których miała przewagę na boisku, a także wyraził niezadowolenie z postawy ofensywnej, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

"Moja opinia o tym spotkaniu jest bardzo zła. W naszej sytuacji musimy grać bardziej odpowiedzialnie. Jestem bardzo rozczarowany. Szkoda, że nie strzeliliśmy gola na początku, bo do przerwy mogliśmy przynajmniej remisować, jeśli nie prowadzić" - zaznaczył trener.

"A sposób, w jaki straciliśmy pierwszą bramkę, jest nie do opisania. To sprawiło, że było nam trudniej, brakowało pewności siebie. Nie jestem też zadowolony z naszej postawy ofensywnej" - przyznał Luka Elsner.

Górnik Zabrze świętuje zwycięstwo i celuje w Puchar Polski

Trener Górnika Zabrze, Michal Gasparik, nie ukrywał zadowolenia po przekonującym zwycięstwie nad Cracovią, oceniając wynik jako "ładny" i wskazując na dobre widowisko. Podkreślił, że zespół po początkowych pięciu minutach zyskał energię i kontrolę nad grą. Górnik zaprezentował ofensywny futbol, co zaowocowało zdobyciem trzech bramek i zasłużonym triumfem.

Gasparik przyznał, że przeczuwał zdobycie goli przez Jarosława Kubickiego i Michała Rakoczego. Rakoczy, wchodząc z ławki rezerwowych, trafił do siatki swojej byłej drużyny przy pierwszym kontakcie z piłką. Prowadzenie dla Górnika zapewnił Yvan Ikia Dimi, który wygrał pojedynek główkowy z dużo wyższym bramkarzem Cracovii, wykazując się przy tym sporą dozą szczęścia. Trener wyraził nadzieję, że ten gol pomoże zawodnikowi w dalszej grze.

Przed Górnikiem Zabrze stoi kolejne ważne wyzwanie – środowy mecz wyjazdowy z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz w półfinale Pucharu Polski. Sztab szkoleniowy Górnika intensywnie przygotowuje się do tego spotkania, analizując grę rywala. Zespół ma cztery dni na regenerację i odpoczynek, co ma kluczowe znaczenie przed nadchodzącą konfrontacją, która zapowiada się emocjonująco.

Michal Gasparik zdaje sobie sprawę, że mecz z Zawiszą Bydgoszcz nie będzie łatwy i Górnik znajdzie się pod presją. Pomimo to, trener wyraził pewność, że jego drużyna musi sobie poradzić z tym wyzwaniem. Odnosząc się do spekulacji o kandydowaniu na selekcjonera Słowaków, Gasparik stwierdził, że praca w klubie jest zupełnie inna niż prowadzenie kadry narodowej, wyrażając zadowolenie z obecnej roli.

„Wynik jest ładny, dobre widowisko, tylko w pierwszych pięciu minutach byliśmy nieco dziwni. Potem już czułem energię w zespole. Chcieliśmy zagrać ofensywnie, myślę, że pokazaliśmy dobry futbol, strzeliliśmy trzy gole” – powiedział Michal Gasparik.

"- Miał troszkę szczęścia, dobrze wyskoczył, myślę, że ten gol mu pomoże – wspomniał Gasparik."

"- Już się przygotowujemy w sztabie szkoleniowym do tego spotkania. Analizowaliśmy grę rywala. Teraz jest cztery dni na regenerację i wypoczynek. Wiem, że nie będzie łatwo, że będziemy pod presją, ale musimy dać radę – zaznaczył."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.