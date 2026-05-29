Sejm przyjął ustawę Łukasza Litewki. Doda oraz pełnomocniczka zmarłego posła świętują sukces

Idea zmarłego posła doczekała się finalizacji w polskim parlamencie. Popularny polityk zginął w tragicznym wypadku drogowym 23 kwietnia 2026 roku. Dokładnie miesiąc po tym zdarzeniu, czyli 29 maja, posłowie ostatecznie zatwierdzili forsowane przez niego nowe przepisy. Dziedzictwo społecznika przetrwało mimo jego nagłego odejścia.

Doda świętuje przegłosowanie ustawy o psach łańcuchowych

„Udało się !!! Zerwaliśmy łańcuchy!” – taki bardzo entuzjastyczny wpis zamieściła Doda na swoim instagramowym profilu. Artystka od dłuższego czasu bardzo intensywnie zabiegała o całkowite zakazanie trzymania zwierząt domowych na uwięzi. W tej batalii wokalistka oraz nieżyjący parlamentarzysta mogli liczyć na ogromne wsparcie organizacji pozarządowych oraz prawniczki Katarzyny Topczewskiej.

Adwokatka przyniosła do Sejmu zdjęcie Łukasza Litewki

Artystka skomentowała w sieci uchwalenie regulacji, przeciwko którym opowiedziało się zaledwie dwudziestu ośmiu posłów. Piosenkarka opublikowała relację z sali plenarnej, a także krótkie nagranie przedstawiające uśmiechniętą adwokatkę z wizerunkiem zmarłego posła w dłoniach. Pełnomocniczka w ten symboliczny sposób uhonorowała wielomiesięczną pracę tragicznie zmarłego Łukasza Litewki.

Społeczeństwo nadal nie pogodziło się z niespodziewanym odejściem młodego polityka i żąda wyczerpujących odpowiedzi. W połowie czerwca na ulicach Warszawy odbędzie się ogromna demonstracja mająca na celu wymuszenie transparentnego śledztwa w sprawie jego wypadku. Zgromadzeni obywatele planują głośno domagać się rzetelnych informacji, o czym wspominają organizatorzy marszu zaplanowanego na 18 czerwca 2026 roku pod hasłem „Chcemy zawalczyć o prawdę”.

Niepokojące zdarzenie na cmentarzu w Sosnowcu

Dzień przed obradami parlamentu, w czwartek 28 maja, doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji w miejscu pochówku zmarłego aktywisty. Na sosnowieckiej nekropolii zaczęły płonąć ogromne ilości kwiatów oraz zniczy przyniesionych wcześniej przez żałobników. Konieczna była pilna interwencja służb ratunkowych, a ukochana polityka wystosowała poruszający apel z prośbą o zachowanie powagi przy jego grobie.

Warto wspomnieć, że najbliższa rodzina zmarłego polityka kategorycznie zabroniła znanej artystce wtrącać się w trwające obecnie postępowanie śledcze. Wokalistka skwitowała te stanowcze żądania krótkim stwierdzeniem „Mam swoje informacje”.

