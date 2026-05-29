Julia Rocka wydała kolejny singiel. W utwórze "GŁUPIA" nie gryzie się w język

Elektropopowy ładunek emocji w nowym hicie Julii Rockiej

Julia Rocka nie gryzie się w język w tekście nowego singla. Utwór "GŁUPIA" stanowi kolejną zapowiedź albumu artystki – "SAVOIR-VIVRE".

Po zaledwie kilku tygodniach od wydania singla "SAVOIR-VIVRE", Julia Rocka prezentuje kolejną odsłonę nadchodzącego trzeciego albumu. Utwór "GŁUPIA" kontynuuje obrany przez Julię odważny kierunek artystyczny, zapoczątkowany przy poprzedniej premierze.

"GŁUPIA" utrzymana jest w nowoczesnej, elektropopowej stylistyce. Singiel opowiada o emocjonalnym napięciu i frustracji wynikającej z niemożności porozumienia się z osobą, która doskonale zna nasze słabe punkty. Wciąż wierząc, że mimo narastających konfliktów i trudnych rozmów, uda się odbudować nić porozumienia.

Widelec jako narzędzie tortur

Istotnym elementem premiery pozostaje również warstwa wizualna. Julia, znana ze swojego kreatywnego i nieszablonowego podejścia do kostiumów, wizerunku czy rekwizytów towarzyszących jej w klipach, ponownie postawiła na wyrazisty koncept. Motywem przewodnim nowej "ery" stał się widelec – tym razem przedstawiony jako narzędzie tortur. Na potrzeby teledysku artystka stworzyła własnoręcznie instalację złożoną z małych sztućców przebitych przez ścianę, która stanowi centralny element scenografii.

Album i trasa koncertowa Julii

Julia Rocka współodpowiada za reżyserię klipów do wszystkich utworów, które znajdą się na nadchodzącym albumie "SAVOIR-VIVRE". Premiera wydawnictwa planowana jest na początek 2027 roku.

Obecnie artystka koncertuje w ramach letnich wydarzeń plenerowych. Aktualne informacje dotyczące koncertów można znaleźć na Instagramie Julii.