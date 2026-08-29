Jakub Szypuła w Hotel Paradise 13. Przystojny uczestnik skradnie serca dziewcząt?

Kim jest przystojny barber, który chce zawojować reality show?

Jakub Szypuła to 27-letni mieszkaniec Rzeszowa, który zadebiutuje jako pełnoprawny uczestnik 13. edycji uwielbianego programu randkowego. Na co dzień spełnia się zawodowo jako barber, jednak jego niespokojna dusza i głowa pełna pomysłów sprawiają, że już teraz rozgląda się za nowymi ścieżkami kariery. W formacie pojawi się, aby przeżyć przygodę życia i odnaleźć miłość na własnych, niezwykle bezkompromisowych zasadach.

Uczestnika wyróżnia ogromna pewność siebie i odporność na stres, który – jak sam przyznaje – działa na niego stymulująco. Jakub nienawidzi monotonii, rzadko przejmuje się opinią otoczenia i absolutnie nie wierzy w plotki. Woli weryfikować rzeczywistość na własną rękę, co w przypadku tak zawiłej gry psychologicznej, jaką jest "Hotel Paradise", może okazać się jego największą kartą przetargową.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Motocross, ciężkie treningi i imprezy do białego rana.

Poza pracą z nożyczkami i brzytwą, nowy mieszkaniec rajskiej willi prowadzi niezwykle intensywne życie, w którym nie brakuje dawki czystej adrenaliny. Jego wielkimi pasjami są szeroko pojęta motoryzacja, jazda na motocrossie oraz regularne treningi na siłowni. Kuba nie potrafi ustać w miejscu, dlatego każdą wolną chwilę stara się spędzać na maksymalnych obrotach, co ukształtowało jego wysportowaną sylwetkę.

Jednak największą frajdę i poczucie wolności dają mu rave'y. To właśnie na całonocnych imprezach z muzyką elektroniczną, bawiąc się bezpośrednio pod sceną didżeja, 27-latek czuje się w pełni swobodnie. Zamiłowanie do tańca, otwartość na ludzi i nieposkromiona energia sprawiają, że z pewnością szybko stanie się duszą towarzystwa w nowej edycji formatu.

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Bolesna zdrada w przeszłości i poszukiwanie nieprzewidywalnej partnerki.

Choć Jakub sprawia wrażenie niezdobytego twardziela, w relacjach damsko-męskich ceni sobie stuprocentową szczerość. Ma za sobą dwie poważne miłości, z czego ta pierwsza zakończyła się potężnym rozczarowaniem. Mężczyzna padł ofiarą podwójnej zdrady ze strony swojej ówczesnej partnerki oraz bliskiego przyjaciela. Z tego powodu dziś ma niezwykle jasne granice – nie toleruje manipulacji i kłamstw, a u osób, które nadszarpną jego zaufanie, natychmiast traci jakiekolwiek szanse.

Przekraczając progi "Hotelu Paradise", Rzeszowianin szuka kobiety, która stanie się dla niego wyzwaniem. Jego wzrokiem najszybciej zawładnie młodsza blondynka o mocnym, nieprzewidywalnym temperamencie. Szypuła wprost deklaruje, że zbyt poukładana dziewczyna mogłaby go bardzo szybko znudzić, dlatego potrzebuje u swego boku prawdziwego wulkanu energii.

Gdzie i kiedy oglądać program Hotel Paradise 13 z udziałem Jakuba?

Zasady randkowego hitu od lat pozostają klarowne – grupa atrakcyjnych singli zostaje zamknięta w tropikalnym kurorcie, gdzie musi budować pary, unikać eliminacji i knuć skuteczne intrygi. Wszystko po to, aby przetrwać do wielkiego finału i przejść po słynnej Ścieżce Lojalności, mając szansę na zdobycie dużej nagrody pieniężnej. Tym razem telewizyjna rzeczywistość postawi przed Jakubem zupełnie nowe wyzwania, które mocno skomplikują grę.

Premierowy weekend z reality show zapowiada się absolutnie wyjątkowo. Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55, a kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia, o tej samej porze. Po tym pełnym emocji otwarciu emisja wróci do swojego regularnego rytmu – losy Jakuba i pozostałych uczestników "Hotelu Paradise 13" będzie można śledzić na antenach stacji TVN / TVN7, od poniedziałku do czwartku o 20:55.