Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz walczą o wygranie "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali na pierwszy wspólny finał

Zbliżający się finał programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zapowiada się jako jedno z najbardziej pamiętnych wydarzeń w historii show. Nie tylko ze względu na wysoki poziom i aż czworo uczestników, ale przede wszystkim z powodu niezwykłego pojedynku między Hanną Żudziewicz a Jackiem Jeschke. Oboje są tytanami tańca towarzyskiego, wielokrotnymi mistrzami Polski i triumfatorami poprzednich edycji show. Taneczne małżeństwo, które po raz pierwszy dostało się jednocześnie do finału, podziękowało za wsparcie w mediach społecznościowych.

Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz pierwszy raz razem w finale "Tańca z Gwiazdami"

Półfinał 18. edycji "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami" przyniósł wiele emocji. Z dalszego udziału dobrowolnie zrezygnowali Magdalena Tarnowska i Piotr Kędzierski, natomiast jury nie wyeliminowało żadnej z par uczestniczących w dogrywce. To oznacza, że finałowy odcinek odbędzie się z udziałem rekordowej liczby czterech par. Wśród nich profesjonalnymi tancerzami są Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz, mistrzowskie małżeństwo, które w ciągu dekady wiele razy walczyło o Kryształową Kulę, ale nigdy nie spotkało się w tym samym finale. Na kilka dni przed wielkim zwieńczeniem show wspólnie zabrali głos w mediach społecznościowych.

"10 lat temu jako zawodowa para taneczna zaczęliśmy wspólną przygodę z „Tańcem z gwiazdami”. Nikt wtedy nie przypuszczał, jak bardzo ta droga nas połączy. Dziś jesteśmy małżeństwem, mamy wspaniałą córeczkę i wciąż dzielimy tę samą pasję. Przez te wszystkie lata ten program był ważną częścią naszego życia, świadkiem naszej historii, zmian i wszystkiego, co wydarzyło się pomiędzy. I właśnie teraz, po 10 latach, spotykamy się razem w finale „Tańca z gwiazdami”. Każde z nas w swojej parze, ale z tym samym sercem, tą samą historią i ogromną wdzięcznością" - napisali.

Tancerze dziękują za wsparcie

Na zakończenie emocjonalnego wpisu, Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz podkreślili, że nie tylko wspierają siebie nawzajem, ale od lat czują także wielkie wsparcie od innych osób. Kandydaci do kolejnej wygranej w "Tańcu z Gwiazdami" dziękują za to!

"Dziękujemy za każde wsparcie przez te lata. I sobie nawzajem – za to, że mimo upływu czasu i zmian, wciąż idziemy przez życie razem. Ten finał znaczy dla nas więcej, niż potrafimy opisać" - dodali.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na finiszu. Nietypowy finał w niedzielę

18. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zakończy się w najbliższą niedzielę, 10 maja. Kolejnych zdobywców Kryształowej Kuli wskażą tradycyjnie telewidzowie wraz z jury w składzie: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i legendarna Czarna Mamba, czyli Iwona Pavlović.

Finalistami są:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

