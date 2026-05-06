Piosenkarz disco polo wylądował w szpitalu za granicą. Apeluje o ostrożność, koszty leczenia przerażają!

Sławomir Mazur "Chucho" w szpitalu za granicą

Gwiazdor muzyki disco polo Sławomir Janusz Mazur wylądował w zagranicznym szpitalu. Wokalista, posługujący się pseudonimem Chucho, przebywał na urlopie, kiedy pojawiły się poważne problemy zdrowotne. Muzyk poinformował o wszystkim w mediach społecznościowych, gdzie udostępnił krótkie nagranie i zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Postanowił przy tym zaapelować do internautów, by nie oszczędzali na ubezpieczeniu podróżnym, ponieważ koszty leczenia poza granicami kraju są bardzo wysokie.

Kochani ostatnio jest mnie tutaj trochę mniej, ale nie wynika to z tego, że mi się nie chce, tylko z tego, że tempo życia mnie trochę przygniotło. Nawet ostatnio podczas urlopu za granicą, gdzie powinienem de facto wypocząć i uspokoić głowę, z wypoczynku przerodziło się w sanatorium - napisał Mazur na Instagramie.

Jak podkreślił w kolejnej części wpisu:

Na szczęście skończyło się na nocy w klinice i udało się ustabilizować sytuację. Było to już ponad 2 tygodnie temu, wiec na spokojnie mogę już o tym pogadać. Nie piszę tutaj tego, aby się żalić, tylko przestrzec was, aby nie oszczędzać na dodatkowych ubezpieczeniach podczas wyjazdów za granicę (typu Egipt, Turcja, Grecja ect.).

Gwiazdor disco polo przestrzega przed brakiem ubezpieczenia

Mazur wyznał, że przed wyjazdem na wakacje nic nie zwiastowało problemów zdrowotnych. Podkreślił, że to właśnie dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu uniknął gigantycznych kosztów leczenia. Przypomniał, że zagraniczna pomoc medyczna - operacje, zabiegi i hospitalizacja w nagłych przypadkach - potrafią całkowicie zrujnować budżet podróżujących.

Ja przed wyjazdem czułem się dobrze, nagle potrzebna była interwencja szpitalna, koszty, jakie musiałbym ponieść, sięgałyby kilku tysięcy dolarów, a tak zapłaciłem parę złotych dodatkowego ubezpieczenia o szerszym zakresie. Pamiętajcie, że urlop/wakacje to czas zabawy, wypoczynku, ale czasem i nieprzewidzianych momentów, na które trzeba się zabezpieczyć. Zdrówka dla was - napisał na Instagramie.

Wakacyjny sezon w krajach takich jak Egipt i Turcja już trwa, dlatego warto pamiętać o apelu piosenkarza przed zagranicznym urlopem.

