Oskar Pietuszewski pisze maturę i opuszcza Polskę! Jasna deklaracja piłkarza FC Porto

Oskar Pietuszewski z FC Porto przerywa matury i wraca do Portugalii

Oskar Pietuszewski znalazł się w gronie tegorocznych maturzystów.

Po zmaganiach z arkuszami z języka polskiego i matematyki, w środę (6 maja) rozwiązywał zadania z języka obcego.

Gracz FC Porto wybrał język angielski, a jeszcze tego samego dnia wieczorem leci do Portugalii!

Niespełna 18-letni piłkarz jest pełen optymizmu i czuje się doskonale przygotowany do maturalnych wyzwań. Po zakończeniu egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym przyznał, że zadania nie sprawiły mu większych trudności.

Nietypowy strój Oskara Pietuszewskiego na maturze. Jego buty wywołały uśmiech

41

„Angielski to wiadomo, na co dzień posługuję się tym językiem, więc nie było to nic ciężkiego, ale zawsze trzeba być przygotowanym. Choć nic mnie nie zaskoczyło” - ocenił Oskar Pietuszewski.

Przed utalentowanym zawodnikiem FC Porto zostały jeszcze do zdania egzaminy ustne z języka polskiego i angielskiego oraz część rozszerzona z języka obcego.

„Zostały ostatnie takie nieciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tę śrubkę dokręcić” - podkreślił piłkarz-maturzysta.

Młody gracz nie dokończy jednak testów w standardowym harmonogramie. Zanim ostatecznie zamknie sprawy szkolne, musi wrócić do Portugalii, by wspomóc swój zespół w ostatniej fazie sezonu.

Wojciech Mońka zdaje egzamin dojrzałości. Zaskakujący sposób nauki piłkarza Lecha Poznań

„Dzisiaj mam lot. Zostały nam jeszcze dwa mecze do końca, które są bardzo ważne i zrobimy wszystko, żeby je wygrać” - przyznał Oskar Pietuszewski.

Szybki wylot z kraju oznacza, że piłkarz będzie musiał podejść do rozszerzonej matury z angielskiego w terminie dodatkowym. Choć standardowo zaplanowano ją na czwartek, 7 maja, zawodnik napisze ten egzamin 2 czerwca, już po zakończeniu sportowych rozgrywek. Zanim gracz wróci do nauki, będzie musiał pomóc FC Porto w potyczkach przeciwko AFS (10 maja) oraz Santa Clara (17 maja). W międzyczasie, dokładnie 20 maja, sportowiec będzie obchodził swoje 18. urodziny.

„Troszkę tego jest, ale wiadomo. Przyjdzie czas na świętowanie, ale do końca sezonu trzeba jeszcze popracować i dopiero udać się na urlop” - zapowiada zawodnik.

QUIZ: Ci piłkarze Jagiellonii grali w reprezentacji Polski. Jak dobrze ich znasz? Pytanie 1 z 10 To obecny reprezentant Polski, który rozegrał 1 spotkanie w narodowych barwach, będąc piłkarzem Jagiellonii. Kogo widzimy na zdjęciu? Kamil Grosicki Przemysław Frankowski Karol Świderski Następne pytanie