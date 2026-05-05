Udowodnił, że "Taniec z gwiazdami" nie jest konkursem popularności. "Byłem najmniej znanym uczestnikiem"

Gamou Fall to jeden z finalistów wiosennej odsłony "Tańca z gwiazdami", który już w niedzielę zawalczy o Kryształową Kulę. Aktor i model szybko zaskarbił sobie sympatię widzów i awansował prosto do finałowego odcinka, bez konieczności udziału w dogrywce. Tym samym stał się zaprzeczeniem często powielanej przez internautów opinii, że "Taniec z gwiazdami" to przede wszystkim konkurs popularności, a nie umiejętności tanecznych.

Gamou rozpoczynał swoją przygodę z programem jako jeden z najmniej rozpoznawalnych uczestników. Pod postem ogłaszającym jego udział nie brakowało złośliwych i zaczepnych komentarzy, w których wytykano mu brak popularności. W rozmowie z Eską aktor odniósł się do tych opinii i - co może zaskakiwać - częściowo przyznał rację ich autorom. Przy okazji zdradził, co jego zdaniem sprawiło, że ostatecznie zdobył sympatię widzów i dotarł aż do finału.

Zdecydowanie byłem najmniej znanym uczestnikiem, ale chyba chodzi o to w tej drodze, żeby być sobą i ludzie widzą, jak jesteś sobą, doceniają to. Tak samo, jak widzą ciężką pracę i gdy nabiera ona kształtów z tygodnia na tydzień. To jest to - wyznał w rozmowie z Eską.

Aktor zdradził też, jak radzi sobie z nagłym napływem popularności.

Wiadomo, ruch na social mediach jest ogromny, ale jesteśmy zamknięci na tej sali codziennie i jutro rano zapominamy do dzisiaj, bo pracujemy. Nie wychodzę na wydarzenia, na eventy, jestem w bańce. Pewnie to do mnie dojdzie już po zakończeniu programu - podkreślił.