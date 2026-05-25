Joanna Kołaczkowska przegrała walkę z glejakiem. Dariusz Kamys ujawnia kulisy choroby gwiazdy Kabaretu Hrabi

Joanna Kołaczkowska stanowiła absolutny filar polskiej sceny satyrycznej. Widzowie uwielbiali ją za niepodrabialny styl, ponadprzeciętną inteligencję i niesamowitą naturalność przed publicznością. Potrafiła błyskawicznie wywołać salwy śmiechu, by po chwili doprowadzić wszystkich do szczerych łez. Spektakle Kabaretu Hrabi z jej udziałem zyskały status legendarnych, a sama artystka na zawsze pozostanie ikoną wysublimowanego żartu i najwyższej estradowej klasy.

Życie Joanny Kołaczkowskiej zgasło w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku. Gwiazda nie zdołała pokonać wyjątkowo agresywnej odmiany nowotworu mózgu. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na poniedziałek, 28 lipca. W ostatniej drodze towarzyszyli jej dawni kompani ze sceny kabaretowej oraz potężne tłumy wiernych sympatyków, którzy w pełnym zadumie, eleganckim tonie pożegnali swoją ulubienicę.

Dariusz Kamys o początkach choroby Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska na scenie zawsze tryskała niespożytą energią, jednak w życiu prywatnym przez długi czas ukrywała ogromne problemy zdrowotne. Ostatecznie lekarze zdiagnozowali u niej glejaka mózgu, czyli jednego z najgroźniejszych nowotworów. Najbliżsi współpracownicy zaznaczają, że początkowe sygnały ostrzegawcze wcale nie zwiastowały najgorszego scenariusza. Pierwszymi zauważalnymi objawami były po prostu bardzo silne bóle głowy połączone z gwałtownym spadkiem sił.

Kwestię najtrudniejszych chwil tuż przed poznaniem medycznej diagnozy poruszył Dariusz Kamys, wieloletni przyjaciel artystki i współzałożyciel Kabaretu Hrabi. Satyryk pojawił się w specjalnym programie telewizji Polsat zatytułowanym „Niepożegnalna Joanna Kołaczkowska”, gdzie ze łzami w oczach opowiadał o przeszłości. Mężczyzna przypomniał dramatyczną sytuację z jednej z prób, gdy jego koleżanka poczuła się na tyle fatalnie, że konieczne było natychmiastowe przerwanie pracy całego zespołu.

Ona się nie martwiła o siebie, ona się martwiła, co będzie z nami, jak sobie poradzimy.

Gwiazda Kabaretu Hrabi martwiła się o przyjaciół do samego końca

Nawet w najcięższych momentach walki z chorobą nowotworową, Joanna Kołaczkowska stawiała dobro innych ponad własne. Zespół zgodnie przyznaje, że taka właśnie pozostawała przez całą swoją karierę zawodową. Zawsze wykazywała się potężną dawką empatii i nieustannie troszczyła się o swoich wieloletnich współpracowników.

Dariusz Kamys wprost powiedział w studiu stacji Polsat, że wciąż nie potrafi spokojnie rozmawiać o śmierci bliskiej przyjaciółki. Ból po stracie jest niezwykle świeży, a gigantyczną pustkę odczuwają absolutnie wszyscy członkowie satyrycznej formacji.

Jest mi zbyt trudno o tym mówić

Po odejściu Joanny Kołaczkowskiej, ekipa Kabaretu Hrabi musiała zmierzyć się z potężnym wyzwaniem zawodowym. Artyści stanęli przed koniecznością stworzenia zupełnie nowego materiału pozbawionego kobiety, która dotychczas stanowiła absolutne centrum i duszę całej grupy. Dariusz Kamys przyznał bez ogródek, że pogodzenie się z jej całkowitym brakiem na scenie okazało się dla nich niemal niewykonalne.

Szczególnie trudne było to oswajanie się z jej nieobecnością. Nowy program zrobiliśmy bez kobiety. Nie wyobrażam sobie, że jakaś inna kobieta mogłaby ją zastąpić. Ona jest nie do zastąpienia.

Przyjaciele z zespołu wielokrotnie przypominali, że w trakcie skomplikowanego procesu leczenia Joanna Kołaczkowska nieustannie żyła sprawami grupy. Regularnie dopytywała o nadchodzące harmonogramy i z dużą obawą myślała o tym, co dalej stanie się z jej kabaretem.

Maciej Stuhr i Artur Andrus wspominają zmarłą Joannę Kołaczkowską

W dedykowanym programie stacji Polsat swoje wspomnienia przedstawili również inni znani znajomi artystki z branży rozrywkowej. Głos zabrali między innymi Tomasz Majer, Łukasz Pietsch, Adam Nowak, Artur Andrus oraz Maciej Stuhr. Wszyscy panowie byli całkowicie zgodni co do tego, że mieli do czynienia z postacią absolutnie wybitną. Zarówno widzowie, jak i koledzy po fachu najbardziej cenili ją za bezwarunkową szczerość oraz sceniczną autentyczność.

Internauci nie przestają udostępniać w mediach społecznościowych najbardziej poruszających wpisów oraz urywków z najlepszych występów artystki. Zdecydowana większość fanów pisze wprost, że informacja o jej ostatecznym odejściu wciąż wydaje się nierealna. Miłośnicy talentu gwiazdy starają się uhonorować jej dorobek poprzez dzielenie się pięknymi wspomnieniami oraz wyrazami wsparcia dla bliskich.

Genialne kreacje aktorskie Joanny Kołaczkowskiej, jej unikalna barwa głosu, promienny uśmiech oraz zaraźliwy entuzjazm na stałe zapisały się w annałach polskiej sceny rozrywkowej. Dla osób z najbliższego kręgu stanowiła postać całkowicie wyjątkową. Dla wielomilionowej publiczności na zawsze pozostanie ikoną, której w żaden sposób nie da się zastąpić kimś innym.

