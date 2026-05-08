Iwona Pavlović wspomina dzieciństwo. Nie zgadniecie, jaki sport uprawiała

Iwona Pavlović, niekwestionowana królowa polskiego parkietu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w rodzimym show-biznesie, od lat fascynuje swoją osobowością. Miliony widzów z zapartym tchem śledzą jej występy w roli jurorki w popularnym programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie z niezwykłą precyzją i charakterystycznym dla siebie temperamentem ocenia taneczne poczynania gwiazd. Ostatnio uchyliła rąbka tajemnicy w kwestii swoich młodzieńczych lat.

Iwona Pavlović pochodzi z Olsztyna. Zdradziła, jaki sport tam trenowała

Ceniona tancerka, którą Polacy od ponad dwóch dekad uwielbiają jako jurorkę w "Tańcu z Gwiazdami", urodziła się w 1962 roku w Olsztynie. Pochodząca z Warmii ikona polskiej telewizji ukończyła ekonomiczną szkołę średnią i studia na kierunku bibliotekoznawstwo. Pasjonował ją jednak taniec, który zaczęła trenować jako nastolatka. W jednym z ostatnich wydań programu "halo tu polsat" Iwona Pavlović zabrała widzów do swojego rodzinnego miasta, z którym do dziś blisko związana. Jak wspomina, w dzieciństwie uwielbiała pływać w jeziorach, jak również... trenowała piłkę ręczną.

"Jesteśmy nad jeziorem Ukiel, gdzie jako młoda dziewczyna po szkole biegałam tutaj i kąpałam się na tych plażach. [...] Tutaj zaczęłam tańczyć, tutaj grałam w piłkę ręczną, tutaj zdobywałam sukcesy" - powiedziała.

"Tutaj mam prawie całą swoją rodzinę, przyjaciółkę i cudownych znajomych. I chyba z nimi najlepiej się czuję. I dlatego kocham to miasto" - skwitowała.

20

Mąż czule o Pavlović. Jest inna niż w telewizji?

W materiale głos zabrał też wspierający Iwonę Pavlović mąż. Wojciech Oświęcimski nie odstępuje ukochanej żony na krok i jak mówi, jest ona w życiu zupełnie inna, niż wskazuje na to medialny wizerunek.

"Dlaczego się zakochałem w Iwonie? Jest to dla mnie mega wartościowa osoba. Jako człowiek - pełna empatii, bardzo różna od tego, jaki ma wizerunek. Chciałbym, żeby wszyscy moi znajomi, którzy mają współmałżonków, żeby mieli w swoich ukochanych takiego przyjaciela, jak ja mam" - wyznał.

Sonda Lubisz Iwonę Pavlović? Tak Mam innych ulubieńców Nie mam zdania