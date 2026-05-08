Bójka w szatni Realu Madryt. Gwiazdy zapłacą potężne kary

Kierownictwo Królewskich bezwzględnie zareagowało na fizyczne starcie między swoimi zawodnikami.

Federico Valverde oraz Aurélien Tchouaménie zapłacą za bójkę po pół miliona euro.

Gęsta atmosfera w szatni budzi niepokój sympatyków przed zbliżającym się starciem z FC Barceloną.

Władze Realu Madtyt wyciągnęły surowe konsekwencje wobec Federico Valverde i Auréliena Tchouaméniego po ich gwałtownym konflikcie podczas treningu i w szatni. Pomocnik z Urugwaju wylądował w szpitalu ze wstrząśnieniem mózgu oraz rozciętą głową. Po tym zdarzeniu zawodnik wydał komunikat, w którym przyznał się do awantury, ale stanowczo zaprzeczył, jakoby otrzymał cios od klubowego partnera. Co ciekawe, było to już drugie spięcie tych graczy w ciągu zaledwie 48 godzin. Dzień wcześniej do akcji musieli wkroczyć inni członkowie zespołu i sztabu szkoleniowego, aby szybko uspokoić zwaśnione strony.

"Miałem incydent z kolegą z drużyny podczas treningu. Zmęczenie meczami i frustracja sprawiły, że wszystko wydawało się większe niż było w rzeczywistości. W normalnej szatni takie rzeczy mogą się zdarzać i zwykle są rozwiązywane wewnętrznie, bez rozgłosu. Najwyraźniej ktoś tutaj rozpuszcza plotki, a w sezonie bez tytułów, w którym Real Madryt jest zawsze pod lupą, wszystko jest rozdmuchiwane. Podczas kłótni przypadkowo uderzyłem w stół, co spowodowało małe rozcięcie na czole, wymagające rutynowej wizyty w szpitalu. W żadnym momencie mój kolega z drużyny mnie nie uderzył, ja też go nie uderzyłem, choć rozumiem, że łatwiej wam uwierzyć, iż doszło do bójki lub że było to celowe, ale tak się nie stało. Przepraszam" - napisał w oświadczeniu Federico Valverde.

Tłumaczenia zawodnika nie przekonały jednak zarządu klubu, który postanowił zadziałać w tej sprawie niezwykle stanowczo. Obaj krewcy piłkarze poniosą drastyczne koszty swoich nieodpowiedzialnych zachowań na terenie obiektu treningowego. Hiszpański klub opublikował specjalny komunikat, w którym przedstawił szczegóły nałożonych sankcji i zamknięcia sprawy.

"Real Madryt informuje, że po wydarzeniach, które spowodowały wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec naszych zawodników Federico Valverde i Auréliena Tchouaméniego, obaj stawili się dziś przed prowadzącym postępowanie. Podczas tej rozprawy zawodnicy wyrazili całkowitą skruchę za to, co się stało i przeprosili się nawzajem. Ponadto przekazali swoje przeprosiny klubowi, kolegom z drużyny, sztabowi technicznemu oraz kibicom. Obaj oddali się do dyspozycji Realu Madryt, aby przyjąć karę, którą klub uzna za stosowną. Wobec takich okoliczności Real Madryt postanowił nałożyć na każdego z zawodników karę finansową w wysokości 500 tysięcy euro, kończąc tym samym odpowiednie postępowania wewnętrzne" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Warto zauważyć, że to nie jedyny konflikt, który w ostatnich tygodniach wstrząsnął zespołem z Madrytu. Niedawno media donosiły o nerwowym zachowaniu Antonio Rüdigera, który uderzył w twarz Álvaro Carrerasa. Kibice żyją również napięciami na linii Kylian Mbappe - Jude Bellingham i Vinicius Junior. Dodatkowo francuski napastnik mocno podpadł sympatykom zespołu, gdy zamiast przechodzić rehabilitację w klubowych gabinetach po urazie, został przyłapany na luksusowym jachcie u wybrzeży Sardynii w towarzystwie swojej dziewczyny - aktorki Ester Exposito.

