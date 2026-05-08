Nowy biznes Anny Lewandowskiej robi furorę w Hiszpanii. Może zaważyć na przyszłości "Lewego"?

Kataloński sukces Anny Lewandowskiej na łamach hiszpańskiej prasy

Anna Lewandowska konsekwentnie poszerza swoje wpływy na hiszpańskim rynku.

Po triumfie pierwszego obiektu Edan Studios, w planach jest już kolejna lokalizacja.

Rozwój imperium Polki rodzi pytania o ewentualny wpływ na kontrakt jej męża.

Żona kapitana polskiej kadry od lat buduje wizerunek skutecznej przedsiębiorczyni, zarządzającej potężnym biznesem. Hiszpański dziennik "El Periodico" informuje, że Anna Lewandowska szykuje się do otwarcia kolejnego punktu Edan Studios na terenie Barcelony.

- Mam już lokalizację, która bardzo mi się podoba - powiedziała Ania, dodając, że w tym tygodniu odbędą się kluczowe rozmowy ws. jej nowego biznesu.

Pierwotny obiekt, zainaugurowany pod koniec ubiegłego roku przy ulicy Balmes, przyciągnął już rzeszę około 600 stałych bywalców. Sukces ten napędza autorska koncepcja treningowa Kick The Barre, która łączy subtelność baletu z drapieżnością sztuk walki, nawiązując do bogatej przeszłości sportowej trenerki, nagrodzonej blisko 40 medalami w karate.

Hiszpańscy dziennikarze z podziwem relacjonują niedawny trening zorganizowany przez Annę Lewandowskim na tarasie widokowym Mirador Torre Glòries, usytuowanym 125 metrów nad ziemią. W zajęciach z imponującą panoramą miasta wzięło udział niespełna trzydziestu uczestników. Dziennikarze akcentują niespożytą energię prowadzącej, która tego samego dnia zdążyła odbyć poranny bieg po katalońskich ulicach, poprowadzić główny trening, a zaledwie chwilę wcześniej wróciła z polskiej premiery marki Victoria’s Secret.

W publikacji zwrócono uwagę na imponującą sieć przedsięwzięć stworzonych przez żonę piłkarza, w skład której wchodzą takie brandy jak Healthy Plan by Ann, Foods by Ann, SuperMenu, Phlov oraz najnowsze Edan Studios. Kataloński projekt to innowacyjne połączenie strefy fitness, zajęć Pilates Reformer, tańca oraz edukacji z zakresu zbilansowanej diety.

- Dla mnie najważniejsze jest budowanie społeczności – mówi w wywiadzie Anna Lewandowska, która podkreśla, że po czterech latach mieszkania w Barcelonie czuje się tam jak w domu i chwali miasto za jakość życia.

Uruchomienie drugiej placówki na iberyjskim rynku dobitnie świadczy o gigantycznym potencjale komercyjnym tego przedsięwzięcia, które powoli wyrasta na niezwykle lukratywny projekt. Dynamiczna ekspansja rodzi naturalne spekulacje na temat sportowej przyszłości kapitana polskiej kadry. W najbliższych dniach zapadną ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące ewentualnego przedłużenia umowy Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną.

