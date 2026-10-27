Zaistniała dzięki Eurowizji, dziś zajmuje się czymś zupełnie innym. Tak zmieniała się Sasha Strunin!

Sasha Strunin: Najpierw "Idol", później Eurowizja

Sasha Strunin, właściwie Aleksandra Strunina, to polska piosenkarka i aktorka rosyjskiego pochodzenia. Urodziła się 27 października 1989 roku w artystycznej rodzinie. Rodzice śpiewali w operze, dziadek był reżyserem teatralnym, a babka aktorką.

Śpiew obecny był w jej życiu od dziecka. Nie poszła jednak w ślady rodziców i zamiast opery wybrała bardziej rozrywkowy repertuar. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako nastolatka. Miała zaledwie 15 lat, gdy zgłosiła się do czwartego sezonu "Idola" i doszła do półfinału.

Moi rodzice mieli ogromny wpływ na to, że dziś jestem piosenkarką. Już mając 10 lat, powiedziałam im, że chcę śpiewać. Wybrałam jednak muzykę rozrywkową, a nie operową, uważałam bowiem, że klasyka daje znacznie mniej możliwości kreacyjnych. Chciałam mieć szeroki warsztat, śpiewać różne gatunki, a nie tylko kompozycje barokowe - mówiła w 2017 roku w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".

Krótko po występie w "Idolu" dołączyła do zespołu The Jet Set, z którym wylansowała takie przeboje jak np. "How Many People", " Just Call Me" czy "Time to Party". Z tą ostatnią zespół reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2007 roku. W półfinale zajęli 14. miejsce i odpadli z rywalizacji.

Mimo porażki Sasha Strunin zdobyła sporą popularność. Po zakończeniu działalności zespołu artystka rozpoczęła karierę solową, a jej piosenka "To nic, kiedy płyną łzy" stała się radiowym przebojem.

Młoda piosenkarka coraz śmielej działała również w innych dziedzinach show-biznesu. W 2008 roku wystąpiła w edycji VIP programu "Big Brother". Dwa lata później zaczęła swoją przygodę z aktorstwem i dołączyła do obsady "Pierwszej miłości".

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Sasha Strunin odeszła od popu. Dziś spełnia się jako reżyserka

Z czasem coraz rzadziej pojawiała się na branżowych imprezach. Odeszła również od muzyki pop i zwróciła się w stronę jazzu, czego efektem były albumy "Woman in Black" z 2016 roku oraz "Autoportrety" z 2019 roku, na których zaprezentowała bardziej dojrzałe i artystyczne oblicze.

Choć jej utwory nie były już grane na okrągło w radiach, to krytycy doceniali jej twórczość oraz warsztat wokalny. Krytyk Adam Baruch nazwał ją "jednym z największych skarbów polskiego jazzu". W kolejnych latach nadal rozwijała swoją muzyczną karierę od czasu do czasu pojawiając się w popularnych serialach.

Obecnie Sasha Strunin działa w innej branży pozostaje jednak w artystycznym świecie. W 2023 roku rozpoczęła studia reżyserskie. Zainteresowała się również fotografią. Rok temu premierę miał jej reżyserski debiut, etiuda filmowa pt. "Patrzę w niebo".

Nie chce mi się już świecić swoją twarzą. Są inni, fantastyczni młodzi ludzie, niech śpiewają, robią fajne rzeczy, a ja czasami może sobie coś tam muzycznego zrobię dla siebie – mówiła w rozmowie z Plejadą.

Ubiegły rok był dla niej udany również pod względem prywatnym. Pod koniec czerwca poślubiła Piotra Bajtlika, aktora znanego m.in. z "M jak Miłość", "W rytmie serca" czy "Oko za oko". Zakochani chętnie zamieszkają wspólne zdjęcia w sieci, ale to nie oni pochwalili się fotkami ze ślubu! Zrobiła to za nich obecna na weselu Joanna Racewicz.

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