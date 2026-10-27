Pogoda na Wszystkich Świętych 2026 może zaskoczyć. To ostatnie ciepłe dni czy czeka nas mróz?

Prognozy na Wszystkich Świętych 2026 wskazują na chłodną, pochmurną aurę, która może pokrzyżować plany osobom liczącym na słoneczny początek listopada.

W wielu regionach Polski możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura w ciągu dnia ma wynosić od około 6 do 11 st. C, zależnie od lokalizacji.

Choć poranki mogą być bardzo chłodne, na razie nie ma podstaw, by zapowiadać mróz w całym kraju — lokalne warunki mogą się jednak znacząco różnić.

Przed wyjazdem na cmentarz warto sprawdzić najnowszą prognozę dla swojego regionu i przygotować ciepłe ubrania, wygodne buty oraz ochronę przed deszczem.

1 listopada 2026 – pogoda. Synoptycy zapowiadają chłód i możliwy deszcz

Według prognozy IMGW, w niedzielę 1 listopada w wielu regionach kraju ma dominować duże lub całkowite zachmurzenie. Możliwe są również przelotne opady deszczu, szczególnie na południu, choć szczegółowy przebieg pogody może różnić się regionalnie. Temperatury maksymalne mają wynosić około 6–7 st. C na południu i północnym wschodzie, około 8–9 st. C w centrum oraz do 10–11 st. C na zachodzie.

Wódka nad grobami i biesiada. Don Vasyl zdradza, jak obchodzą Wszystkich Świętych

Oznacza to, że na razie trudno liczyć na powszechnie słoneczny i ciepły dzień. Nie ma jednak podstaw, by zapowiadać mróz w całym kraju. Nawet jeśli nocą lub nad ranem lokalnie pojawią się temperatury bliskie zeru, w ciągu dnia w większości regionów prognozowane są wartości dodatnie. Warto śledzić kolejne aktualizacje, ponieważ szczegóły dotyczące zachmurzenia i opadów mogą się jeszcze zmienić.

Pogoda na listopad 2026

Końcówka października może przynieść jeszcze okresy łagodniejszej pogody, ale nie oznacza to, że zima zacznie się natychmiast po Wszystkich Świętych. Jesienią temperatury potrafią wyraźnie zmieniać się z dnia na dzień. Ciepłe popołudnia mogą przeplatać się z chłodnymi porankami, a lokalne przymrozki nie są wykluczone, zwłaszcza w rejonach podgórskich i podczas pogodnych nocy.

Warto też pamiętać, że prognoza dla całego kraju nie musi dokładnie odzwierciedlać warunków w każdym mieście. Różnice mogą dotyczyć zarówno temperatury, jak i intensywności opadów. Osoby wybierające się na cmentarze powinny sprawdzić lokalne komunikaty bliżej 1 listopada, szczególnie jeśli planują dłuższy pobyt na zewnątrz.

Jak przygotować się na Wszystkich Świętych?

Niezależnie od ostatecznego przebiegu pogody rozsądnie będzie wybrać ciepłą kurtkę, wygodne obuwie i dodatkową warstwę odzieży. Jeśli prognozy będą wskazywały na deszcz, przyda się parasol lub nieprzemakalne okrycie. Warto także uwzględnić warunki na drogach i możliwe utrudnienia związane ze wzmożonym ruchem w okolicach cmentarzy.

Najważniejszy wniosek jest taki, że na 1 listopada nie należy zakładać ani złotej, słonecznej jesieni, ani silnego mrozu. Aktualny scenariusz wskazuje przede wszystkim na chłodną, listopadową aurę, a dokładniejsze przewidywania będą pewniejsze wraz ze zbliżaniem się świątecznego weekendu.