Rozpuść kamień z kranu w godzinę. Wystarczy jeden składnik z kuchni, a osad sam zniknie

Osad na kranach nie tylko psuje wygląd łazienki, ale zatyka perlator i osłabia ciśnienie wody, co może prowadzić do usterki.

Istnieje skuteczna metoda na pozbycie się trudnych osadów z baterii bez konieczności używania narzędzi i demontażu części.

Dzięki prostemu zabiegowi woda znów popłynie pełnym strumieniem, a sprytny patent pozwoli zabezpieczyć kran przed kolejnymi zabrudzeniami.

Czyszczenie kratki kranu z kamienia. Zastosuj domowy odkamieniacz

Chromowana armatura ma to do siebie, że bardzo szybko pojawiają się na niej zacieki, z których następnie tworzy się trudny do usunięcia kamień. Aby zachować idealny blask, należałoby dokładnie osuszać powierzchnię po każdym użyciu wody, co w praktyce jest rzadkością. W efekcie już kilka kropel sprawia, że krany tracą swój połysk. Twardy osad gromadzi się szczególnie chętnie w okolicach wylotu wody, zatykając sitko i znacząco osłabiając siłę strumienia. Należy więc interweniować przy pierwszych oznakach problemu, aby nie dopuścić do całkowitej blokady przepływu czy trwałego uszkodzenia baterii. Zamiast sięgać po agresywną chemię, warto wykorzystać sprawdzony, domowy preparat, który skutecznie i bezpiecznie rozpuści nagromadzony wapienny osad na sitku w kranie.

Weź z kuchni 3 łyżki i wodę. Rozpuszczą kamień z kratek kranu bez rozkręcania

Doskonałym środkiem usuwającym kamień z kranu jest popularny w każdej kuchni kwasek cytrynowy. Aby wyczyścić zakamieniony perlator, przygotuj szczelny woreczek strunowy. Wlej do niego odrobinę ciepłej wody, wsyp trzy łyżki stołowe kwasku i wymieszaj, a na koniec dodaj odrobinę płynu do mycia naczyń. Następnie nałóż przygotowany woreczek bezpośrednio na końcówkę wylewki tak, aby sitko było całkowicie zanurzone w płynie, i szczelnie zamknij. Po odczekaniu około godziny zdejmij okład. Wystarczy teraz przemyć końcówkę kranu miękką ściereczką i spłukać bieżącą wodą, a rozpuszczony kamień z łatwością zniknie. Po takim zabiegu woda znów zacznie płynąć silnym i równym strumieniem.

Sposób na zabezpieczanie baterii łazienkowych przed kamieniem

Gdy armatura lśni czystością, dobrze jest zadbać o jej odpowiednią ochronę przed ponownym pojawieniem się osadów. Skutecznym sposobem jest nałożenie na wyczyszczoną powierzchnię cienkiej warstwy wosku. Po dokładnym wypolerowaniu, woda nie będzie zatrzymywać się na kranie, lecz natychmiast z niego spłynie. Taka niewidoczna bariera skutecznie zabezpiecza baterie przez długi czas, minimalizując powstawanie nieestetycznych kropel i przedłużając idealny, lustrzany wygląd chromowanych elementów łazienki.

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