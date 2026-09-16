Memoriał Mieczysława Młynarskiego. Kto wygra w Wałbrzychu

Wyjątkowe obchody i przygotowania

Memoriał Młynarskiego będzie wyjątkowy nie tylko jako pierwsza edycja, ale również jako część obchodów 80-lecia Górnika Wałbrzych. Kibice z Wałbrzycha po raz pierwszy zobaczą swój zespół przed nowym sezonem ekstraklasy koszykarzy, który startuje 2 października 2026 roku. Wydarzenie to jest doskonałą okazją dla zespołów na sprawdzenie formy przed ligowymi zmaganiami.

Harmonogram spotkań zapowiada się emocjonująco. W środę, 16 września 2026 roku, najpierw Zastal zmierzy się z Prievidzą o godzinie 17, a następnie Górnik zagra ze Stalą o 19.30. Dzień później Zastal zagra z ekipą z Ostrowa Wlkp. o 17, a Wałbrzyszanie z zespołem ze Słowacji o 19.30.

Kim był Mieczysław Młynarski

Młynarski był legendą polskiej koszykówki. Do historii przeszedł jego występ w meczu z 10 grudnia 1982 roku z Pogonią Szczecin, kiedy zdobył 90 punktów. Warto podkreślić, że zdobył tę imponującą liczbę punktów w czasach, gdy nie obowiązywały rzuty za trzy punkty. Jego osiągnięcia są niezwykłe, co sprawia, że jest pamiętany przez fanów i ekspertów sportowych.

Cztery razy zdobył koronę króla strzelców polskiej ligi i dwukrotnie był najlepszym strzelcem mistrzostw Europy (1979 i 1981). Był także trzecim najskuteczniejszym graczem na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Z Górnikiem wywalczył mistrzostwo Polski i trzy wicemistrzostwa. Zmarł 20 czerwca 2025 roku, pozostawiając trwały ślad w historii polskiego sportu.