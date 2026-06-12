Jesteś bystrzejszy od ucznia podstawówki? Sprawdź, czy obliczysz x w równaniu 14+(21:7−2)×x=19 w mniej niż pół minuty

Nasz umysł, podobnie jak ciało, potrzebuje regularnego treningu, by zachować sprawność i bystrość przez lata.

Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na stymulowanie mózgu, poprawę koncentracji i logicznego myślenia.

Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy potrafisz rozwiązać to równanie w pamięci w mniej niż 30 sekund.

Tak jak dbamy o kondycję fizyczną poprzez regularny ruch, tak samo warto każdego dnia ćwiczyć swój umysł. Systematyczna aktywność intelektualna pomaga utrzymać sprawność myślenia, koncentrację oraz pamięć przez długie lata. Specjaliści podkreślają, że mózg najlepiej funkcjonuje wtedy, gdy jest regularnie stymulowany do pracy i otrzymuje nowe wyzwania. Jednym z najprostszych i najprzyjemniejszych sposobów na trening umysłu są łamigłówki matematyczne. Rozwiązywanie zagadek liczbowych angażuje logiczne myślenie, rozwija umiejętność analizowania problemów oraz poprawia zdolność skupienia uwagi. Co ważne, nie trzeba poświęcać na nie wielu godzin. Już kilka minut dziennie może przynieść wymierne korzyści dla pracy mózgu.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Rusz głową i oblicz x w równaniu 14+(21:7−2)×x=19. Podasz poprawną odpowiedź w mniej niż pół minuty?

Choć matematyka wielu kojarzy się ze szkolnym koszmarem, to nie chodzi tu wcale o rozwiązywanie skomplikowanych równań czy zaawansowanych problemów z algebry! Mowa o wszelkich grach i zagadkach logicznych, które wymagają od nas myślenia, dedukcji i dostrzegania wzorców. Jesteście gotowi na małą umysłową gimnastykę? Jeśli tak, spróbujcie obliczyć x w równaniu: 14+(21:7−2)×x=19. Jeśli jeszcze nie znacie prawidłowej odpowiedzi, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu: 14+(21:7−2)×x=19? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Wykonaj działania w nawiasie

Najpierw dzielenie:

21:7=3

Podstawiamy:

14+(3−2)×x=19

Odejmowanie w nawiasie:

3−2=1

Otrzymujemy:

14+1×x=19

czyli:

14+x=19

Krok 2. Przenieś 14 na prawą stronę

Odejmujemy 14 od obu stron równania:

x=19−14 x=5

Odpowiedź: x=5​

Sprawdzenie: 14+(21:7−2)×5=14+(3−2)×5=14+1×5=19

Udało wam się obliczyć poprawnie wartość x w mniej niż 30 sekund? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!