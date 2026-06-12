Śląsk Wrocław pozyskał francuskiego napastnika. Kto wzmocnił ofensywę zespołu?

Doświadczenie na boiskach we Francji i Turcji

Malaly Dembele rozpoczynał swoją karierę w klubie AS Nancy, gdzie zadebiutował na poziomie zaplecza francuskiej Ligue 1. Następnie reprezentował barwy zespołu Rodez AF, po czym zdecydował się na kontynuowanie kariery w Turcji. Związał się tam kolejno z takimi drużynami jak Bandirmaspor oraz Ankara Keciorengucu, zdobywając cenne doświadczenie.

Ostatnim klubem w karierze 28-letniego Francuza przed transferem do Polski był Sariyerospor. W minionym sezonie w barwach tego tureckiego zespołu nowy napastnik rozegrał łącznie 34 spotkania. Zdołał w nich wpisać się na listę strzelców siedem razy.

„Malaly to piłkarz, który z pewnością wzmocni rywalizację w linii ataku. Jego styl gry pasuje do naszej filozofii, dlatego cieszymy się, że dołączy do drużyny już na samym początku przygotowań do nowego sezonu. W przeszłości pokazywał, że potrafi nie tylko strzelać, ale i asystować. Na tym nam zależy, aby Malaly robił liczby, a dzięki nim Śląsk wygrywał” – powiedział cytowany przez oficjalną internetową stronę klubu z Dolnego Śląska dyrektor sportowy Rafał Grodzicki.

Kiedy beniaminek rozpocznie przedsezonowe przygotowania?

Przyjście francuskiego gracza to już drugi letni transfer, jakiego dokonał Śląsk Wrocław przed rozpoczęciem nadchodzących rozgrywek. Wcześniej skład prowadzony przez trenera Ante Simundzę zasilił pomocnik Grzegorz Tomasiewicz. Obaj zawodnicy przenieśli się na Dolny Śląsk po wygaśnięciu ich wcześniejszych umów, co oznacza darmowe transakcje.

Drużyna beniaminka ma zaplanowany start przygotowań do nowego sezonu na 22 czerwca. Plan szkoleniowy zespołu obejmuje obóz przygotowawczy w podwrocławskiej Trzebnicy. Podczas tego zgrupowania piłkarze rozegrają pięć meczów sparingowych, aby sprawdzić formę i taktykę.