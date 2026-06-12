Wymiana murawy na Enea Stadionie w Poznaniu. Dlaczego trawa zniknie po raz trzeci?

Trzecia wymiana trawy w Poznaniu

W listopadzie ubiegłego roku ułożono nawierzchnię, która miała służyć piłkarzom do zakończenia rozgrywek. Niestety uległa ona zniszczeniu podczas styczniowego meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Spotkanie to rozgrywano przy niezwykle mroźnej pogodzie, co wpłynęło negatywnie na stan placu gry. Na początku marca położono kolejną trawę, która w całkiem dobrym stanie utrzymała się aż do końca sezonu.

Obecna operacja była zaplanowana już wcześniej w związku z wielkimi wydarzeniami artystycznymi. Koncerty muzyczne Sanah oraz Dawida Podsiadły przyciągnęły na poznański stadion po kilkadziesiąt tysięcy osób. Proces kompleksowej wymiany boiska rozpocznie się 18 czerwca i potrwa równo tydzień. Nowa trawa przyjedzie na obiekt bezpośrednio z plantacji znajdującej się na Słowacji, a koszt przedsięwzięcia wyniesie około 700-800 tysięcy złotych.

Kiedy Lech Poznań wznowi treningi?

Piłkarze mistrza Polski przebywają obecnie na zaplanowanych urlopach wypoczynkowych po zakończonym sezonie. Zawodnicy spotkają się na pierwszych wspólnych zajęciach treningowych dokładnie 22 czerwca. Przed powrotem na zieloną murawę gracze zregenerują siły przed trudami kolejnych ligowych wyzwań. Przygotowania całego zespołu poprowadzi trener Niels Frederiksen, który ustalił już wstępny harmonogram gier zespołu.

Przed inauguracją sezonu ekstraklasy poznańska drużyna ma przed sobą niezwykle intensywny okres. Podopieczni duńskiego szkoleniowca wezmą udział w dwóch zaplanowanych meczach sparingowych. Ekipę czeka ponadto bardzo ważne i prestiżowe starcie o Superpuchar Polski. W letnim kalendarzu figuruje również potyczka drugiej rundy kwalifikacyjnej do prestiżowej Ligi Mistrzów.