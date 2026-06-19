Helena Englert zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Stacja ujawniła pierwszą uczestniczkę

Historia i sukces formatu Taniec z Gwiazdami w polskiej telewizji

Telewizyjny format taneczny od lat utrzymuje pozycję jednego z najbardziej lubianych widowisk rozrywkowych w naszym kraju. Każda kolejna seria przyciąga do rywalizacji najgłośniejsze nazwiska rodzimego show biznesu, a zmagania te śledzi przed telewizorami ponadmilionowa publiczność. Zaskakujący pozostaje fakt, że premierowa odsłona tego formatu zadebiutowała na ekranach równo dwadzieścia jeden lat temu.

Przez ponad dwie dekady obecności w mediach widowisko przeszło szereg istotnych modyfikacji. Do 2011 roku zmagania tancerzy pokazywała stacja TVN, po czym nastąpiła trzyletnia przerwa w emisji. Formuła powróciła na ekrany pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" za sprawą telewizji Polsat i od tego momentu nieustannie bije rekordy popularności.

Ostatnia rywalizacja zakończyła się 10 maja, kiedy to po kryształową kulę osiemnastej edycji sięgnęli liczący po 34 lata Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz. Wiosenne zmagania celebrytów przyciągnęły przed ekrany średnio 1,8 miliona widzów. Zespół produkcyjny intensywnie pracuje nad kolejną odsłoną i prowadzi rozmowy z osobistościami ze świata mediów, aby zagwarantować równie atrakcyjną obsadę.

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Helena Englert zatańczy w Polsacie. Kto jeszcze pojawi się na parkiecie

Rozważania dotyczące potencjalnych uczestników ruszyły jeszcze przed zakończeniem wiosennej ramówki. W ostatnich sezonach na parkiecie doskonale prezentują się twórcy internetowi, a jeden z niedawnych odcinków w całości skupiał się na trendach z sieci. W związku z tym w nowej obsadzie z pewnością nie zabraknie popularnych twórców cyfrowych. W kuluarach mówi się o udziale 44 letniej Ewy Chodakowskiej oraz 32 letniej Jessiki Mercedes, które uważnie śledziły występy prosto ze studia telewizyjnego.

Do premiery dziewiętnastej serii pozostało jeszcze dużo czasu, jednak władze stacji postanowiły uchylić rąbka tajemnicy i potwierdziły już angaż pierwszej gwiazdy. Informację tę przekazali Aleksander Sikora i Aleksandra Filipek podczas piątkowego wydania porannego pasma "Halo, tu Polsat". Oficjalnie ogłoszono, że pierwszą uczestniczką nowej odsłony tanecznego widowiska została licząca 26 lat Helena Englert.

Zaproszona do programu artystka przyznała na antenie, że telewizja składała jej podobne propozycje już kilkukrotnie. Format taneczny jest obecny w jej życiu od dłuższego czasu, ponieważ stale śledziła zmagania telewizyjne i wielokrotnie dopingowała uczestników z miejsc dla publiczności.

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QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie