Joanna Krupa przywróciła uczestnika"Top Model"! Podważyła decyzję innych jurorów. "Super chłopak"

Jurorzy wyrzucili Igora Sielickiego

"Top Model" nie przestaje zaskakiwać. Ostatnio doszło do zaskakującej decyzji części jurorów. Tradycyjnie eliminacja odbywa się na koniec każdego odcinka, podczas oficjalnego panelu, na którym oceniane są rezultaty sesji zdjęciowej. Tym razem było inaczej. Uczestnicy wzięli udział w pokazie mody, który oceniały dwie jurorki - Katarzyna Sokołowska i Ewelina Gralak. Był z nimi gość, raper Kinny Zimmer. Po zakończeniu zadania wytypowali grupę osób, które poradziły sobie najgorzej. Okazało się, że najsłabsze ogniwo opuści program. Kasia Sokołowska poinformowała, że z programu odpada Igor Sielicki.

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Joanna Krupa powiedziała "nie"!

Decyzja Kasi i Eweliny nie spodobała się Joannie Krupie. Postanowiła wykorzystać fakt, że jest przewodniczącą jury i zdecydowała, że Igor pozostaje w grze.

Serce mi pęka, naprawdę, bo wiesz, jesteś jeden z najprzystojniejszych chłopaków w naszym programie w tym sezonie. No i nie mogę do tego dopuścić, żebyś odpadł. Wracasz do programu i nie pozwolę, żebyś ty odpadł - powiedziała podczas rozmowy z Igorem. - Tylko chłopie, weź się za siebie, powiem, że Marcin Cię uwielbia - dodała.

Druga taka sytuacja w historii

Zwrot akcji mógł być zaskoczeniem dla osób, które oglądają "Top Model" od niedawna. Wierni fani mogą pamiętać podobną sytuację. W 11. edycji Joanna Krupa postanowiła przywrócić do programu Michalinę Wojciechowską. Wydarzyło się to w 12. odcinku programu. Przewodnicząca nie chciała zgodzić się z większościową opinią jurorów i sama przepchnęła Michalinę do wielkiego finału. Ostatecznie dziewczyna zajęła 3. miejsce.