Wystarczy 20 minut dwa razy w tygodniu. Tak odmłodzisz szyję domowymi sposobami

Szyja to obszar, który bezlitośnie zdradza wiek, mimo to, często bywa zapomniana w codziennej pielęgnacji.

Jej delikatna skóra, uboga w kolagen, wymaga szczególnej uwagi, ponieważ codzienne nawyki przyspieszają powstawanie zmarszczek i utratę jędrności.

Odkryj proste, domowe sposoby na skuteczną pielęgnację szyi, by nie pozwolić jej zdradzić Twojego wieku i cieszyć się młodym wyglądem.

Dlaczego szyja starzeje się szybciej?

Skóra na szyi jest delikatna i zawiera mniej kolagenu niż skóra twarzy. Z tego powodu z czasem może tracić jędrność, a drobne zmarszczki stają się coraz bardziej widoczne. Nie pomagają również codzienne nawyki. Długie pochylanie głowy nad telefonem czy komputerem sprawia, że szyja przez wiele godzin pozostaje w tej samej pozycji. Znaczenie ma także sposób pielęgnacji. Często podczas porannego i wieczornego rytuału zatrzymujemy się na linii żuchwy. A przecież szyja również potrzebuje nawilżenia i ochrony. Warto więc potraktować ją jako przedłużenie twarzy, a nie zupełnie osobny obszar.

Krem to podstawa, ale dla swojej szyi możesz zrobić coś więcej

Podczas nakładania kremu nie omijajmy szyi. Regularne nawilżanie pomaga zadbać o jej komfort i wygląd. Warto również pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej, szczególnie wiosną i latem. Skóra szyi nie lubi natomiast zbyt agresywnego traktowania. Mocne pocieranie, szorstkie akcesoria czy bardzo intensywne peelingi mogą ją podrażniać. Tutaj zdecydowanie sprawdza się zasada: mniej znaczy więcej.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

Nałóż domową maseczkę dwa razy w tygodniu

Uzupełnieniem codziennej pielęgnacji może być domowa maseczka stosowana dwa razy w tygodniu. Ciekawą propozycją może być maseczka na bazie banana, mleka i miodu. Przygotowanie jej jest banalnie proste. Wystarczy rozgnieść dojrzałego banana i połączyć go z odrobiną mleka i miodu, tak, aby powstała nam papka, którą łatwo nałożyć na nasz dekolt i szyję. Taką mieszankę należy nałożyć na szyję i dekolt na około 20 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą. Przed zastosowaniem domowej mieszanki warto jednak zrobić próbę na niewielkim fragmencie skóry. Naturalne składniki również mogą wywołać podrażnienie lub reakcję alergiczną.

Podczas pielęgnacji pamiętaj o szyi

Pielęgnacja szyi nie wymaga półki pełnej kosmetyków. Najważniejsza jest systematyczność. Krem rano i wieczorem, ochrona przed słońcem oraz dodatkowa maseczka mniej więcej dwa razy w tygodniu mogą stać się prostym elementem rutyny. Warto o tym pamiętać, zanim zmarszczki i utrata jędrności staną się bardziej widoczne. Kilka minut uwagi dziennie to niewiele, a szyja odwdzięczy się zadbanym wyglądem.

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