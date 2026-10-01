Magdalena Narożna z Pięknych i Młodych wzięła cichy ślub. Piosenkarka nosi teraz nazwisko męża

Magdalena Narożna z Pięknych i Młodych zmieniła stan cywilny

Pod koniec września Magdalena Narożna sformalizowała swój związek z Krzysztofem Romaniukiem. Parze w tym ważnym momencie towarzyszyli najbliżsi oraz rodzina. Jako pierwsza radosną nowinę ogłosiła telewizja Polsat, publikując w swoich mediach społecznościowych ujęcia z ceremonii. Chwilę później sama wokalistka wrzuciła do sieci krótkie wideo ze swojego wesela, oficjalnie potwierdzając zmianę stanu cywilnego.

Zaraz po ślubnych uroczystościach Magdalena Narożna stawiła się na nagraniach do dziesiątego, jubileuszowego sezonu programu "Disco Star". Ekipa przywitała młodą parę gromkimi brawami i bukietami kwiatów. To właśnie w studiu telewizyjnym gwiazda udzieliła pierwszego wywiadu po ślubie.

W rozmowie przeprowadzonej przez Edytę Folwarską liderka Pięknych i Młodych przyznała, że celowo trzymała plany ślubne w sekrecie przed dziennikarzami. Zależało jej, aby celebrować te chwile wyłącznie w gronie najbliższych.

Dla mnie to była przede wszystkim ceremonia intymna – dla moich najbliższych, dla nas. Ja nie chciałam jakiegoś spędu fotografów, bo chciałam, żebyśmy my i nasi goście czuli się komfortowo. Gdy już to wszystko zgasło, wyszliśmy z sali, to już mogliśmy podzielić się taką informacją, że oficjalnie jesteśmy małżeństwem – mówiła Narożna.

Nowe nazwisko Narożnej. Kim jest jej ukochany, Krzysztof Romaniuk?

Artystka zaznaczyła, że bagaż wcześniejszych doświadczeń nie odebrał jej wiary w małżeństwo. Od lat budują z partnerem udany związek, dzielą wspólny dom i razem zajmują się wychowywaniem córek. Wokalistka dodała również, że formalizacja związku daje im bezpieczeństwo w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych czy zdrowotnych.

Świeżo upieczeni małżonkowie od dłuższego czasu funkcjonowali jak mąż i żona. Dla piosenkarki jedyną namacalną różnicą jest założona na palec obrączka i przyjęcie nazwiska męża.

Dla mnie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że mam na palcu piękną obrączkę i mam nazwisko Krzysia również, a tak naprawdę mentalnie my i tak żyliśmy jak małżeństwo – dodała.

Historia ich znajomości sięga jeszcze czasów szkolnych – razem uczęszczali do podstawówki i gimnazjum, jednak zaiskrzyło między nimi dopiero po latach. W 2020 roku podczas pobytu w Rzymie para się zaręczyła. Krzysztof Romaniuk, używający pseudonimu "Byniak", nie jest związany z show-biznesem. Na co dzień prowadzi własną firmę w województwie podlaskim.

Zobacz również: Magdalena Narożna królową ramówki Polsatu! Gwiazda disco polo w odważnej mini z błyskiem!

27

Narożna o konflikcie z byłym mężem. Tak chroni córkę!