Porwanie w Stargardzie. Polkę uwolniono po błyskawicznej akcji w Niemczech

Dramatyczne porwanie i uwięzienie w Niemczech. Wszystko zaczęło się w Stargardzie

W nocy z piątku na sobotę, 15 maja 2026 roku, do Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wpłynęło wstrząsające zgłoszenie. Znajomy ofiary poinformował, że obywatelka Polski została siłą wciągnięta do samochodu, pobita, a następnie uwięziona w jednym z mieszkań na terenie Niemiec. Sprawcą miał być inny Polak, a zgłaszający był w stanie podać dokładny adres, pod którym przetrzymywano kobietę. Co więcej, istniało poważne podejrzenie, że w lokalu mogą znajdować się narkotyki oraz przedmiot przypominający broń palną, co dodatkowo potęgowało zagrożenie.

Błyskawiczna reakcja i międzynarodowa współpraca. Jak polscy i niemieccy policjanci uwolnili kobietę?

Policjanci ze Stargardu, świadomi powagi sytuacji, niezwłocznie uruchomili procedury. Informacja od dyżurnego stargardzkiej jednostki trafiła prosto do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej. To właśnie ta komórka nawiązała pilny kontakt z niemieckimi służbami, przekazując im wszystkie kluczowe dane, w tym precyzyjną lokalizację. Cała wymiana informacji odbyła się w ekspresowym tempie, co miało kluczowe znaczenie dla powodzenia całej operacji ratunkowej. Ta sprawa jest doskonałym przykładem, jak skuteczna komunikacja między służbami różnych krajów ratuje ludzkie życie.

Sprawca zatrzymany w Niemczech. Był poszukiwany także w Polsce

Działania niemieckich funkcjonariuszy w pełni potwierdziły informacje przekazane przez polską stronę. Pod wskazanym adresem faktycznie odnaleziono pozbawioną wolności kobietę, której natychmiast udzielono niezbędnej pomocy. Okazało się, że mężczyzna odpowiedzialny za porwanie był już poszukiwany nie tylko przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, ale również przez polskie organy ścigania. Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli niewielkie ilości narkotyków oraz przedmiot imitujący broń, co potwierdziło wcześniejsze podejrzenia. Agresywny Polak został zatrzymany i odpowie za swoje czyny.

Źródło: Policja.pl