Ekstraliga żużlowa dla Orlen Oil Motoru Lublin. Kto zdobył punkt bonusowy?

Sukces zawodników Orlen Oil Motor Lublin

Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem gości z wynikiem 50:40. W pierwszym meczu tych drużyn również lepszy okazał się Motor, wygrywając wówczas 48:42. Dzięki takiemu rezultatowi to właśnie drużyna z Lublina zdobyła cenny punkt bonusowy w zaciętym dwumeczu. Zawody dostarczyły wielu sportowych wrażeń licznie zgromadzonym na trybunach kibicom. Wyrównana stawka zawodników pokazała, jak wysokim poziomem dysponują oba zespoły.

W barwach zwycięzców najwięcej punktów zgromadził Bartosz Zmarzlik, który ukończył rywalizację z dorobkiem jedenastu oczek. Znakomicie zaprezentowali się także pozostali żużlowcy z Lublina, solidnie punktując w każdym biegu. Dziesięć punktów dołożył Mateusz Cierniak, a dziewięć zdobył utalentowany Kacper Woryna. Swoje cegiełki do końcowego triumfu dołożyli również Martin Vaculik, Fredrik Lindgren, Sven Cerjak oraz Bartosz Jaworski. Trener gości mógł być w pełni zadowolony z postawy wszystkich swoich podopiecznych.

Jak punktowali żużlowcy z Zielonej Góry?

Gospodarze starali się dotrzymać kroku faworyzowanym rywalom, jednak ostatecznie nie zdołali odnieść końcowego triumfu. Liderem zespołu Stelmet Falubaz Zielona Góra okazał się Andrzej Lebiediew. Reprezentant miejscowych wywalczył jedenaście punktów, co było najlepszym indywidualnym osiągnięciem w całej drużynie. Tylko o jedno oczko mniej zdobył doświadczony Leon Madsen. Reszta podstawowego składu, w tym Damian Ratajczak i Willian Cairns, również dorzuciła niezwykle ważne punkty do bilansu spotkania.

W zestawieniu zielonogórskiego klubu zapunktowali także Dominik Kubera, Przemysław Pawlicki oraz Oskar Hurysz. Mimo momentami bardzo zaciętej walki na dystansie, żużlowcy z Zielonej Góry musieli uznać wyższość przeciwników. Warto odnotować fenomenalną, bezbłędną jazdę Bartosza Zmarzlika w siódmym wyścigu zawodów. Lider gości uzyskał tam najlepszy czas dnia, pokonując cztery okrążenia w równe 60,54 sekundy. Głównym sędzią tych sportowych zmagań był Krzysztof Meyze, reprezentujący Wtelno.