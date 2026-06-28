GKS Katowice wygrywa kolejny sparing. Zaskakujący wynik z Arką Gdynia

GKS Katowice nie zwalnia tempa

Ekstraklasowy zespół GKS Katowice kontynuuje udane przygotowania do sezonu 2026/2027. Podczas niedzielnego sparingu w Opalenicy katowiccy piłkarze pewnie pokonali pierwszoligową Arkę Gdynia. Spotkanie zakończyło się rezultatem 2:0 dla drużyny z Ekstraklasy.

To już drugi test-mecz w trakcie letniego zgrupowania w Opalenicy. Poprzednio GKS Katowice zmierzył się z drugoligowym Świtem Szczecin. W tamtym spotkaniu katowiczanie rozgromili rywali aż 7:0, co świadczy o wysokiej formie zawodników już na początku okresu przygotowawczego.

Kto strzelał dla GKS Katowice?

Wynik niedzielnego meczu sparingowego z Arką Gdynia został ustalony już w pierwszej połowie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Bartosz Nowak, który zdobył bramkę w siódmej minucie spotkania. Prowadzenie powiększył Jesse Bosch w 30. minucie starcia.

Kolejne mecze kontrolne pozwolą sztabowi szkoleniowemu GKS Katowice na dokładną ocenę dyspozycji poszczególnych zawodników. Zgrupowanie w Opalenicy stanowi kluczowy element przygotowań przed nadchodzącymi rozgrywkami Ekstraklasy w nowym sezonie.