GKS Katowice wygrywa kolejny sparing. Zaskakujący wynik z Arką Gdynia

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-28 21:15

Piłkarze GKS Katowice zanotowali drugie zwycięstwo podczas przygotowań do nowego sezonu. W niedzielnym sparingu w Opalenicy katowiczanie pokonali pierwszoligową Arkę Gdynia 2:0. Oba gole padły w pierwszej połowie spotkania.

Nogi piłkarzy w brudnych butach piłkarskich podczas akcji na murawie, z piłką pod stopą jednego z nich i unoszącymi się drobinkami ziemi i wody, co symbolizuje intensywność meczu. Więcej o przygotowaniach GKS Katowice przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi piłkarzy walczących o piłkę na mokrej murawie podczas wślizgu.

GKS Katowice nie zwalnia tempa

Ekstraklasowy zespół GKS Katowice kontynuuje udane przygotowania do sezonu 2026/2027. Podczas niedzielnego sparingu w Opalenicy katowiccy piłkarze pewnie pokonali pierwszoligową Arkę Gdynia. Spotkanie zakończyło się rezultatem 2:0 dla drużyny z Ekstraklasy.

To już drugi test-mecz w trakcie letniego zgrupowania w Opalenicy. Poprzednio GKS Katowice zmierzył się z drugoligowym Świtem Szczecin. W tamtym spotkaniu katowiczanie rozgromili rywali aż 7:0, co świadczy o wysokiej formie zawodników już na początku okresu przygotowawczego.

Kto strzelał dla GKS Katowice?

Wynik niedzielnego meczu sparingowego z Arką Gdynia został ustalony już w pierwszej połowie. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Bartosz Nowak, który zdobył bramkę w siódmej minucie spotkania. Prowadzenie powiększył Jesse Bosch w 30. minucie starcia.

Kolejne mecze kontrolne pozwolą sztabowi szkoleniowemu GKS Katowice na dokładną ocenę dyspozycji poszczególnych zawodników. Zgrupowanie w Opalenicy stanowi kluczowy element przygotowań przed nadchodzącymi rozgrywkami Ekstraklasy w nowym sezonie.