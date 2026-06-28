Dymisja trenera Korei Południowej po MŚ 2026. Zaskakująca decyzja legendarnego zawodnika

Dlaczego trener Korei Południowej złożył dymisję

Szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji zakończył pracę z kadrą narodową w niedzielę. Pięćdziesięciosiedmioletni Hong Myung-bo złożył dymisję po nieudanych mistrzostwach świata. Jego drużyna odpadła z rywalizacji już na etapie fazy grupowej. Turniej ten był rozgrywany na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Informację o odejściu selekcjonera jako pierwsza przekazała agencja prasowa Yonhap.

Doświadczony trener sprawował swoją funkcję od 2024 roku. Wcześniej prowadził on narodowy zespół również w latach 2013-2014. Co ciekawe dekadę temu jego podopieczni także odpadli z mundialu po rozgrywkach grupowych. Rozstanie z drużyną jest efektem słabego wyniku sportowego w najnowszym turnieju. Krajowa federacja będzie musiała teraz rozpocząć poszukiwania nowego opiekuna reprezentacji.

Jak wyglądały mecze Koreańczyków na mundialu?

Początek globalnego czempionatu był dla azjatyckiej ekipy niezwykle obiecujący. Zawodnicy z Korei Południowej pokonali w swoim pierwszym spotkaniu reprezentację Czech z wynikiem 2:1. Niestety kolejne starcia przyniosły drużynie rozczarowujące porażki. Azjaci przegrali po 0:1 z zespołem Meksyku oraz kadrą Republiki Południowej Afryki. Zgromadzone trzy punkty ostatecznie okazały się niewystarczające do dalszej rywalizacji w turnieju.

Zespół nie znalazł się w gronie ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, co dawałoby awans do 1/8 finału. Odchodzący szkoleniowiec to były kapitan reprezentacji i prawdziwa legenda krajowego futbolu. Podczas mistrzostw świata w 2002 roku zdobył on prestiżową Brązową Piłkę. Wyróżnienie to przyznano mu jako trzeciemu najlepszemu zawodnikowi całego turnieju. Korea Południowa zajęła wówczas historyczne, czwarte miejsce przed własną publicznością.