Gwiazdy opanowały konferencję przed Opolem. Doda pokazała brzuch, a Kukulska niczym uczennica, a Wyszkoni? Sami zobaczcie

Doda, Natalia Kukulska i Anna Wyszkoni promują 63. Festiwal w Opolu

Spotkanie zapowiadające 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przyciągnęło mnóstwo znanych twarzy. Na czerwonym dywanie zaroiło się od artystów i wygląda na to, że tegoroczna odsłona kultowego święta muzyki dostarczy widzom ogromnej dawki emocji.

Uwagę zebranych skradła Doda. Piosenkarka wybrała niezwykle rzucający się w oczy strój pokryty w całości drapieżnymi, zwierzęcymi wzorami. Ciapki zdobiły jej spodnie, głęboko wycięty top ze sznurowaniem na biuście oraz niewielkie nakrycie głowy. Zupełnym przeciwieństwem tej kreacji okazał się ubiór Natalii Kukulskiej. Popularna wokalistka założyła skromny, biało-czarny zestaw, dzięki któremu 50-letnia artystka do złudzenia przypominała pilną uczennicę.

Zobacz także: Majka Jeżowska zachwyciła na konferencji festiwalu w Opolu. 66-latka odsłoniła nogi

Ogromne zainteresowanie wzbudziła radosna Majka Jeżowska, która dumnie odsłaniała nogi w bardzo krótkiej spódniczce z tiulu. Halina Mlynkova zdecydowała się na stonowaną elegancję, natomiast Anna Wyszkoni połączyła prostą, jasną bluzkę z mocno prześwitującym materiałem dolnej części garderoby. Uznane wokalistki zaprezentowały skrajnie różne kreacje! Tuż obok nich pozowali obiecujący debiutanci, którzy z niecierpliwością czekają na swój pierwszy występ przed opolską publicznością.

Organizatorzy ujawnili już dokładny harmonogram koncertów. Edycja z 2026 roku rozpocznie się 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. Widzowie będą świadkami jubileuszy oraz muzycznej integracji kilku pokoleń. Na słynnej opolskiej scenie zaśpiewają ikony polskiej estrady u boku wchodzących gwiazd. W programie uwzględniono tradycyjne Premiery, Debiuty, statuetki SuperJedynek oraz nostalgiczne występy.

Harmonogram 63. KFPP w Opolu

Czwartek, 4 czerwca

Debiuty

W części konkursowej wystąpi 10 debiutantów: Martyna Baranowska, Jacko Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kędra, Karolina Charko, Julia Wasilewska, zespół 21 Gram, a także zwyciężczyni jesiennej edycji programu "Szansa na sukces. Opole 2026" Małgorzata Boć oraz laureatka edycji wiosennej Maja Oleśków. Podczas koncertu pojawią się również m.in. Doda, Stasiek Kukulski, Daniel Godson, Natalia Szroeder, Anna Maria Jopek, Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, Natalia Przybysz, Antek i Kuba Sojka. Tego dnia odbędą się również SuperJedynki, których line-up zostanie ogłoszony przez Telewizję Polską niebawem.

Piątek, 5 czerwca

Premiery

W konkursie Premiery wystąpią: Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Vix.N, Poparzeni Kawą Trzy, Maciej Skiba, Darya i Fabijański, Krzysztof Iwaneczko, Sargis oraz Jan Piwowarczyk. W koncercie specjalnym udział wezmą Justyna Steczkowska, Ania Iwanek i Katarzyna Żak.

Hip-hop. Jeden po drugim

Na scenie pojawią się m.in. Vienio, Kosi, donGURALesko, Fukaj, Zalia, Łona, Numer Raz, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement i Sarius.

Sobota, 6 czerwca

Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza

W tym koncercie wystąpią m.in. Doda, Kuba Badach, ALICJA (Alicja Szemplińska) i Kamil Bednarek. Organizatorzy zapowiadają, że kolejne nazwiska zostaną ogłoszone wkrótce. Jednym z sobotnich punktów programu będzie również jubileusz kabaretu Neo-Nówka.

Niedziela, 7 czerwca

Jubileusz 45-lecia zespołu Lady Pank

Na festiwalowej scenie zobaczymy legendarny zespół Lady Pank w składzie: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz.

Kiedy mnie już nie będzie… W hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej

W koncercie wystąpią: Alicja Szemplińska, Natalia Szroeder, Kuba Badach, Igor Herbut, Maciej Zakościelny, Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Maciej Musiałowski, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Żak, Piotr Polk, Katarzyna Dąbrowska, Ewa Błaszczyk, Adam Nowak, Olga Bończyk, Dorota Miśkiewicz i Wiktor Zborowski.

Zobacz także: Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego. Jest nagranie!

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy na imprezie Krzysztofa Gojdzia. Nie zawiodły mimo afery rozwodowej w tle. Figura, Gardias, Opczowska i inni

Tego jeszcze nie było! Doda z mamą stworzą telewizyjny duet?

39