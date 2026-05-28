Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego. Jest nagranie!

Doda i Ralph Kaminski są jednymi z gwiazd, które uświetnią tegoroczną odsłonę Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Za kulisami konferencji prasowej promującej wydarzenie wokalista, który od jakiegoś czasu mocno angażuje się w prowadzenie mediów społecznościowych i nagrywanie vlogów zza kulis imprez branżowych, zaprosił do nagrania swoją koleżankę po fachu. Artyści w żartobliwy sposób nawiązali do niedawnej wypowiedzi Ralpha, który uznał Marylę Rodowicz za bardziej seksowną niż Doda.

- Komu i dlaczego powiedziałeś, że jest bardziej sexy ode mnie? - zapytała Doda.

Kaminski bez wahania powtórzył, że królowej polskiej sceny muzycznej, Maryli Rodowicz.

- No, Maryli Rodowicz

Doda była bezlitosna.

- I co? Masz teraz mi coś do powiedzenia? Masz pięć sekund, żeby to odszczekać, hau, hau - powiedziała.

Gdy Kaminski powtórzył, że wciąż za bardziej seksowną uważa Rodowicz, Doda wymierzyła mu policzek. Jak chwilę później przyznała, zbyt mocno.

- O Jezu, przepraszam! Chyba za mocno! - krzyknęła zakłopotana i rozbawiona.

Kaminski nawiązał do relacji, jakie panują w show-biznesie.

- My się z Dodą nienawidzimy i lubimy jak wszyscy w show-biznesie - odpowiedział.

Szybko okazało się, że cała scenka została nagrana w słusznej sprawie.

Doda i Kaminski apelują do fanów

Doda i Ralph Kaminski postanowili zwrócić w ten sposób uwagę na kwestię ochrony praw zwierząt, podkreślając, że temat schronisk wciąż się nie skończył.

- Zrobiliśmy to dlatego, że temat schronisk i psów się nie skończył. Pamiętajcie, że zwierzęta - istoty, które nie mają głosu - wciąż potrzebują waszej pomocy - podkreślił Ralph.

Doda podkreśliła z kolei, że pomagać mogą nie tylko znani, każdy.

- Każdy z nas jest tak samo ważny, jak ja czy Ralph. Wszyscy możemy tak samo pomagać.