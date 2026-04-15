Gwiazdy nowej ekranizacji "Lalki" zachwycają stylem. Jedna aktorka przyciągnęła wszystkie spojrzenia

Dwie nowe ekranizacje kultowej "Lalki" w przygotowaniu

Kultowa powieść Bolesława Prusa od lat niezmiennie budzi silne emocje, będąc jednocześnie jednym z najważniejszych wyzwań dla polskich maturzystów. Do tej pory "Lalka" doczekała się dwóch głośnych adaptacji. W 1968 roku na ekrany kin wszedł film wyreżyserowany przez Wojciecha Jerzego Hasa, gdzie w rolę Stanisława Wokulskiego wcielił się Mariusz Dmochowski, a Izabelę Łęcką zagrała Beata Tyszkiewicz. Dekadę później, w 1978 roku, Telewizja Polska zaprezentowała widzom dziewięcioodcinkowy serial. Jego reżyserem był Ryszard Ber, a w głównych bohaterów wcielili się Jerzy Kamas oraz Małgorzata Braunek.

Wiosną 2025 roku ogłoszono realizację aż dwóch nowych adaptacji "Lalki". Podobnie jak przed laty, widzowie otrzymają zarówno wersję kinową, jak i telewizyjną (w formie serialu). Film pełnometrażowy powstaje pod szyldem Gigant Films, a za jego reżyserię odpowiada Maciej Kawalski. Główne role powierzono Marcinowi Dorocińskiemu, który zagra Wokulskiego, oraz Kamili Urzędowskiej, która wcieli się w Izabelę Łęcką. Z kolei serialowa odsłona zadebiutuje na platformie Netflix. W tym przypadku reżyserem jest Paweł Maślona, a na ekranie w głównych rolach zobaczymy Tomasza Schuchardta i Sandrę Drzymalską.

Obsada filmu "Lalka" bryluje na spotkaniu z mediami

Pod koniec minionego roku oficjalnie zakończono etap zdjęciowy do kinowej wersji "Lalki", wyreżyserowanej przez Macieja Kawalskiego. Obecnie produkcja znajduje się w fazie postprodukcji, a twórcy i aktorzy powoli przygotowują się do intensywnych działań promocyjnych. Obsada filmu prezentuje się niezwykle imponująco. Oprócz Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej na ekranie pojawią się tacy uznani aktorzy jak Marek Kondrat, powracający do zawodu po dłuższej przerwie, a także Agata Kulesza, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Borys Szyc oraz Maria Dębska.

Uroczysta premiera najnowszej odsłony "Lalki" została zaplanowana na 28 września. Odbędzie się ona w prestiżowych wnętrzach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a dwa dni później film trafi na ekrany kin w całej Polsce. W środę, 14 kwietnia, zorganizowano pierwszą konferencję prasową z udziałem części znakomitej obsady. Aktorzy grający w filmie opowiedzieli zgromadzonym o kulisach powstawania produkcji, a przed oficjalnym startem spotkania chętnie pozowali fotoreporterom.

Odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej zaprezentowała się w bardzo modnym, oversizowym garniturze. Jednak to jej koleżanka z planu zdjęciowego przyciągnęła największą uwagę. Maria Dębska zdecydowała się na niezwykle elegancką sukienkę w odcieniu pudrowego różu. Kreacja idealnie leżała na aktorce, świetnie podkreślając jej zgrabną figurę. Dębska tryskała doskonałym nastrojem i zarażała wszystkich wokół swoim promiennym uśmiechem.

