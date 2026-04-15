Gwiazdy nowej ekranizacji "Lalki" zachwycają stylem. Jedna aktorka przyciągnęła wszystkie spojrzenia

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-15 18:14

Filmowa adaptacja "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Choć do debiutu na dużym ekranie pozostało jeszcze trochę czasu, twórcy i obsada spotkali się już z dziennikarzami na specjalnej konferencji prasowej. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd produkcji, które przyciągały wzrok starannie dobranymi stylizacjami. To jednak promienna Maria Dębska skradła całe show!

Dwie nowe ekranizacje kultowej "Lalki" w przygotowaniu

Kultowa powieść Bolesława Prusa od lat niezmiennie budzi silne emocje, będąc jednocześnie jednym z najważniejszych wyzwań dla polskich maturzystów. Do tej pory "Lalka" doczekała się dwóch głośnych adaptacji. W 1968 roku na ekrany kin wszedł film wyreżyserowany przez Wojciecha Jerzego Hasa, gdzie w rolę Stanisława Wokulskiego wcielił się Mariusz Dmochowski, a Izabelę Łęcką zagrała Beata Tyszkiewicz. Dekadę później, w 1978 roku, Telewizja Polska zaprezentowała widzom dziewięcioodcinkowy serial. Jego reżyserem był Ryszard Ber, a w głównych bohaterów wcielili się Jerzy Kamas oraz Małgorzata Braunek.

Agata Kulesza, Maria Dębska, Kamila Urzędowska
Galeria zdjęć 45

Wiosną 2025 roku ogłoszono realizację aż dwóch nowych adaptacji "Lalki". Podobnie jak przed laty, widzowie otrzymają zarówno wersję kinową, jak i telewizyjną (w formie serialu). Film pełnometrażowy powstaje pod szyldem Gigant Films, a za jego reżyserię odpowiada Maciej Kawalski. Główne role powierzono Marcinowi Dorocińskiemu, który zagra Wokulskiego, oraz Kamili Urzędowskiej, która wcieli się w Izabelę Łęcką. Z kolei serialowa odsłona zadebiutuje na platformie Netflix. W tym przypadku reżyserem jest Paweł Maślona, a na ekranie w głównych rolach zobaczymy Tomasza Schuchardta i Sandrę Drzymalską.

Zobacz również: Polacy wybrali swoją "Lalkę". To na ten film czeka zdecydowana większość widzów

Obsada filmu "Lalka" bryluje na spotkaniu z mediami

Pod koniec minionego roku oficjalnie zakończono etap zdjęciowy do kinowej wersji "Lalki", wyreżyserowanej przez Macieja Kawalskiego. Obecnie produkcja znajduje się w fazie postprodukcji, a twórcy i aktorzy powoli przygotowują się do intensywnych działań promocyjnych. Obsada filmu prezentuje się niezwykle imponująco. Oprócz Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej na ekranie pojawią się tacy uznani aktorzy jak Marek Kondrat, powracający do zawodu po dłuższej przerwie, a także Agata Kulesza, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Borys Szyc oraz Maria Dębska.

Uroczysta premiera najnowszej odsłony "Lalki" została zaplanowana na 28 września. Odbędzie się ona w prestiżowych wnętrzach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a dwa dni później film trafi na ekrany kin w całej Polsce. W środę, 14 kwietnia, zorganizowano pierwszą konferencję prasową z udziałem części znakomitej obsady. Aktorzy grający w filmie opowiedzieli zgromadzonym o kulisach powstawania produkcji, a przed oficjalnym startem spotkania chętnie pozowali fotoreporterom.

Odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej zaprezentowała się w bardzo modnym, oversizowym garniturze. Jednak to jej koleżanka z planu zdjęciowego przyciągnęła największą uwagę. Maria Dębska zdecydowała się na niezwykle elegancką sukienkę w odcieniu pudrowego różu. Kreacja idealnie leżała na aktorce, świetnie podkreślając jej zgrabną figurę. Dębska tryskała doskonałym nastrojem i zarażała wszystkich wokół swoim promiennym uśmiechem.

Zobacz również: Tak prezentuje się "Lalka" od Netflixa. Do sieci trafił pierwszy zwiastun

Krystyna Janda się nie hamowała. Tak skomentowała wynik wyborów
Agata Kulesza, Maria Dębska, Kamila Urzędowska
Galeria zdjęć 45
Która obsada głównych rol w "Lalce" jest Twoim zdaniem najlepsza?
Maria Dębska doświadczyła zazdrości ze strony kobiet. Szok, co wyszło na jaw
