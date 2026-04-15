Małe busy zamiast autobusów na nierentownych trasach? Poseł pyta ministra o możliwość zmiany przepisów

Mieszkańcy mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich często nie mają dostępu do transportu publicznego.

Pojawił się pomysł, by na nierentownych trasach kursowały mniejsze pojazdy do 9 osób, co mogłoby poprawić sytuację.

Obecne przepisy blokują takie rozwiązanie, dlatego poseł skierował w tej sprawie pytania do rządu.

Problem wykluczenia komunikacyjnego. Poseł wskazuje na konkretne bariery

Poseł Dariusz Piontkowski w swojej interpelacji zwraca uwagę na poważne problemy z dostępnością transportu publicznego, które dotykają mieszkańców wielu regionów Polski. Jak podkreśla, zjawisko to jest szczególnie dotkliwe w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich, jako przykład podając sytuację w województwie podlaskim.

Zdaniem posła, jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest nieopłacalność utrzymywania regularnych linii obsługiwanych przez duże autobusy. Samorządy często nie są w stanie finansować nierentownych połączeń, co prowadzi do ich likwidacji i pogłębia wykluczenie komunikacyjne części obywateli.

Małe busy receptą na kłopoty? Samorządy szukają skutecznych rozwiązań

W interpelacji przedstawiono konkretną propozycję, która, zdaniem autora, mogłaby znacząco poprawić sytuację. Chodzi o umożliwienie szerszego wykorzystania pojazdów o liczbie miejsc do 9 osób, czyli tak zwanych busów, w systemie publicznego transportu zbiorowego. Pomysł ten, jak zaznacza poseł, pochodzi od jednego z samorządów, który na co dzień boryka się z tym problemem.

Dariusz Piontkowski wskazuje jednak, że obecne regulacje, w tym przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w praktyce ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie takich pojazdów do regularnego przewozu osób. Wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie mogłoby stać się istotnym wsparciem dla samorządów i poprawić dostępność komunikacyjną w wielu regionach kraju.

Czy Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zmiany przepisów?

W związku z przedstawionym problemem poseł skierował do ministra infrastruktury serię pytań. Chce dowiedzieć się, czy resort analizuje możliwość zmiany przepisów w celu dopuszczenia pojazdów do 9 miejsc do realizacji zadań w ramach publicznego transportu zbiorowego oraz czy planowane są konkretne zmiany w ustawie.

Poseł pyta również o to, jakie są obecnie główne bariery prawne lub organizacyjne, które uniemożliwiają stosowanie takich rozwiązań. Dodatkowo chce wiedzieć, czy ministerstwo rozważa wprowadzenie pilotażowych programów transportowych opartych na mniejszych pojazdach, szczególnie na terenach o niskiej gęstości zaludnienia.

Interpelacja posła Dariusza Piontkowskiego ma na celu uzyskanie od Ministerstwa Infrastruktury jasnego stanowiska w sprawie przyszłości transportu publicznego na obszarach wykluczonych komunikacyjnie.