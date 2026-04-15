Festiwal Mastercard OFF CAMERA ujawnia karty. Znamy nazwiska nominowanych do prestiżowych statuetek

Krakowski festiwal Mastercard OFF CAMERA. Ogłoszono aktorskie nominacje

Niezależne produkcje filmowe od zawsze charakteryzują się brakiem kompromisów i ogromnym naciskiem na prawdziwość przekazu. Podczas dziewiętnastej odsłony krakowskiego wydarzenia Mastercard OFF CAMERA uwaga publiczności skupi się na artystach, którzy swoją charyzmą i reżyserskim zmysłem idealnie oddają nastroje współczesnego pokolenia.

Każdego roku w stolicy województwa małopolskiego można na własne oczy zobaczyć, że to wcale nie gigantyczne zaplecze finansowe decyduje o jakości dzieła, ale przede wszystkim brawura twórców w obnażaniu mechanizmów ludzkiej psychiki. Tegoroczna lista pretendentów do laurów aktorskich oraz specjalnego wyróżnienia Female Voice to starannie dobrane grono twórców. Zdecydowali się oni odrzucić utarte konwencje, by zaprezentować naszą rzeczywistość w sposób niezwykle poruszający i wyrazisty.

Najnowsze zestawienie nominowanych doskonale obrazuje intrygujący etap, na którym znalazła się polska kinematografia. Obok uznanych sław na ekranach brylują absolutni debiutanci, którzy z ogromną pewnością siebie wyznaczają nowe ścieżki. Wybór zwycięzców będzie dla jurorów karkołomnym zadaniem, ponieważ oceniane kreacje to nie tylko techniczny majstersztyk, ale nade wszystko głęboko osobiste, odważne projekty, głęboko zapadające w pamięć odbiorców.

Kto zdobędzie statuetkę dla Najlepszej Aktorki na festiwalu w Krakowie?

W bieżącej edycji rywalizacja o tytuł najwybitniejszej odtwórczyni roli żeńskiej to zbiór nieprzeciętnych talentów, które na wielkim ekranie konstruują fascynujące uniwersa, utkane z zawiłych więzi i ogromnego hartu ducha.

- Monika Frajczyk („Dobry chłopiec”) – artystka kolejny raz udowadnia, że doskonale operuje niedopowiedzeniem, gwarantując widzom potężny ładunek scenicznej prawdy i swobody.

- Agnieszka Grochowska („Brat”) – kreuje wstrząsający obraz matki, która próbuje rozpocząć nowy etap w życiu, jednocześnie mierząc się z traumatycznymi wspomnieniami. Jej występ to głęboka analiza strachu i uporu, stanowiąca emocjonalny trzon tej skomplikowanej historii rodzinnej.

- Marta Nieradkiewicz („Trzy miłości”) – fenomenalnie wcieliła się w wyzwoloną kobietę, śmiało eksplorującą własne żądze i cielesność. Z imponującą pewnością siebie lawiruje pomiędzy początkowym zachwytem nad nową relacją a rosnącym poczuciem osaczenia, prezentując niezwykle współczesny i do bólu szczery wizerunek.

- Anita Sokołowska („Miłe kobiety”) – grając zapracowaną mecenas Milenę, zaprezentowała niesamowicie bliską rzeczywistości sylwetkę kobiety będącej oparciem dla całej familii. Aktorka z gigantyczną dozą empatii udowadnia, jak w prozie życia protagonistka odnajduje uśpione dotąd, wewnętrzne „supermoce”.

- Zofia Wichłacz („Zima pod znakiem wrony”) – ze swobodą kreśli obraz niezwykle tajemniczej bohaterki, która na stałe zapisuje się w umysłach odbiorców jako uosobienie ówczesnego lęku.

Plebiscyt na Najlepszego Aktora. Znamy nazwiska pretendentów

Wyróżnieni w tym roku artyści udowadniają swoimi występami, że kinowa męskość posiada wiele oblicz – potrafi być zagubiona, pełna woli walki, a niekiedy też dojmująco milcząca.

- Andrzej Chyra („Klarnet”) – legenda rodzimej kinematografii w znakomitym wydaniu. Jego kreacja przypomina perfekcyjne brzmienie instrumentu: jest wybitnie dokładna, przejrzysta i nie pozwala o sobie zapomnieć.

- Marcin Czarnik („Miłe kobiety” / „Trzy miłości”) – doceniony za dwie diametralnie odmienne role, co tylko przypieczętowuje jego nieprawdopodobną wszechstronność. Z identyczną siłą przekazu potrafi zbudować charakter w pogodnej sadze rodzinnej, jak i zaprezentować mroczne studium męskiego obłędu.

- Jakub Gierszał („Pojedynek”) – szansę na nagrodę przyniósł mu rzemieślniczy kunszt w tworzeniu postaci opartej na subtelnych detalach psychologicznych i potężnej kontroli nad emocjami. Z imponującym magnetyzmem kieruje ekranową intrygą, gdzie nawet najdrobniejszy ruch czy spojrzenie urasta do rangi zaciekłego pojedynku.

- Andrzej Konopka („LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Zima pod znakiem wrony”) – bez najmniejszego problemu odnajduje się zarówno w klaustrofobicznej estetyce, jak i w przerysowanych formach komediowych. Udowadnia tym samym swoją biegłość w kreowaniu wielowymiarowych bohaterów, nasycając każdy projekt unikalną wiarygodnością.

- Tomasz Ziętek („Wielka Warszawska”) – prezentuje niezwykle cielesny występ, bazujący na nieustannym napięciu i przyciąganiu. Bardzo skrupulatnie pokazuje etapy ewolucji odgrywanego mężczyzny, potwierdzając swój status jednego z najbardziej intrygujących artystów młodego rocznika, który gatunkowej opowieści potrafi nadać prawdziwie ludzki wymiar.

Młode talenty z szansą na statuetkę Mastercard Rising Star

Kategoria Mastercard Rising Star została stworzona z myślą o świeżo upieczonych artystach, którzy wkraczają do branży z nieprawdopodobnym zapałem. Obecna edycja została całkowicie zdominowana przez debiutujących aktorów, mogących pochwalić się zaskakująco dojrzałym warsztatem.

- Bruno Błach-Baar („Ministranci”) – imponuje bezpretensjonalnością i brawurą w prezentowaniu zawiłości młodzieńczych lat. Zbudowanie tak przekonującej roli wymagało od niego nie lada empatii i wyczucia.

- Tobiasz Wajda („Ministranci”) – od samego początku kradnie uwagę widza. Jego wrodzona intuicja przed kamerą i błyskotliwość sprawiają, że wyrasta na jednego z najbardziej obiecujących reprezentantów nowej fali aktorskiej.

- Filip Wiłkomirski („Brat”) – wschodzący talent, który swoim magnetyzmem dominuje w każdym kadrze, zwiastując pojawienie się nowej, wyrazistej osobowości w polskim kinie.

Wyróżnienie Female Voice. Te kobiety przejmują stery

Specjalna statuetka Female Voice, wręczana w partnerstwie z markami Mastercard i BNP Paribas, stanowi hołd dla artystek bezkompromisowo kształtujących filmowe uniwersa. To laur nie tylko za wybitny warsztat, ale przede wszystkim za wyrazisty, rezonujący z publicznością głos na ważne tematy.

- Kasia Adamik (reżyserka, scenarzystka, „Zima pod znakiem wrony”) – doceniona za brawurowe przeniesienie na ekran literatury Olgi Tokarczuk oraz zaoferowanie świeżego spojrzenia na realia stanu wojennego. Twórczyni zaserwowała doskonałe kino gatunkowe, zamieniając historyczny ból w intrygującą łamigłówkę psychologiczną.

- Weronika Bilska (operatorka, „Trzy miłości”) – szansę na wygraną zapewniły jej zmysłowe ujęcia, rewelacyjnie oddające rytm nocnego życia stolicy i intymność wychodzącą poza kinowy ekran. Dzięki jej pracy warstwa wizualna stała się wehikułem dla najczystszych emocji.

- Jolanta Dylewska (operatorka, „Brat”) – wyróżniona za mistrzowskie odwzorowanie przytłaczającej, a jednocześnie pełnej wrażliwości aury. Obraz w jej wykonaniu to niemal namacalne świadectwo ludzkiego zagubienia i tlącej się nadziei.

- Ewa Piaskowska (producentka, „Dobry chłopiec”) – znalazła się w gronie nominowanych dzięki ogromnemu nosowi producenckiemu i determinacji w popularyzowaniu innowacyjnych, nieszablonowych scenariuszy.

- Maria Wojtyszko (reżyserka, scenarzystka, „Miłe kobiety”) – za mistrzowską adaptację teatralnego ducha na potrzeby wielkiego ekranu, co zaowocowało głębokim obrazem kobiecej natury. Reżyserka pozwala swoim postaciom na potknięcia, sprzeciw i żarty, dobitnie wskazując, że zrozumienie i kobiecy instynkt to potężne katalizatory zmian.

Choć zaprezentowane opowieści znacząco się od siebie różnią, łączy je silna potrzeba bycia wysłuchanym i wspólnie doświadczanym. Organizatorzy gorąco zachęcają do udziału w dziewiętnastej edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA, zaplanowanej na dni 24.04-03.05.2026 r. Będzie to unikalna szansa, by na własnej skórze poczuć festiwalową magię, zderzyć się z bezkompromisową sztuką i podziwiać, jak na naszych oczach krystalizują się wspaniałe kreacje aktorskie. Widzimy się w krakowskich kinach!

