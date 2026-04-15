Festiwal Mastercard OFF CAMERA ujawnia karty. Znamy nazwiska nominowanych do prestiżowych statuetek

Aleksandra Kalita
materiały prasowe
2026-04-15 16:50

Na przełomie kwietnia i maja Kraków ponownie przeistoczy się w światowe centrum kina niezależnego. Przyciągający filmowców oraz miłośników dziesiątej muzy festiwal Mastercard OFF CAMERA właśnie ogłosił listę nominowanych w kategoriach aktorskich. Sprawdź, kto powalczy o najważniejsze laury w stolicy Małopolski.

Mastercard OFF CAMERA
Mastercard OFF CAMERA Mastercard OFF CAMERA Mastercard OFF CAMERA Mastercard OFF CAMERA
Galeria zdjęć 13

Krakowski festiwal Mastercard OFF CAMERA. Ogłoszono aktorskie nominacje

Niezależne produkcje filmowe od zawsze charakteryzują się brakiem kompromisów i ogromnym naciskiem na prawdziwość przekazu. Podczas dziewiętnastej odsłony krakowskiego wydarzenia Mastercard OFF CAMERA uwaga publiczności skupi się na artystach, którzy swoją charyzmą i reżyserskim zmysłem idealnie oddają nastroje współczesnego pokolenia.

Każdego roku w stolicy województwa małopolskiego można na własne oczy zobaczyć, że to wcale nie gigantyczne zaplecze finansowe decyduje o jakości dzieła, ale przede wszystkim brawura twórców w obnażaniu mechanizmów ludzkiej psychiki. Tegoroczna lista pretendentów do laurów aktorskich oraz specjalnego wyróżnienia Female Voice to starannie dobrane grono twórców. Zdecydowali się oni odrzucić utarte konwencje, by zaprezentować naszą rzeczywistość w sposób niezwykle poruszający i wyrazisty.

Najnowsze zestawienie nominowanych doskonale obrazuje intrygujący etap, na którym znalazła się polska kinematografia. Obok uznanych sław na ekranach brylują absolutni debiutanci, którzy z ogromną pewnością siebie wyznaczają nowe ścieżki. Wybór zwycięzców będzie dla jurorów karkołomnym zadaniem, ponieważ oceniane kreacje to nie tylko techniczny majstersztyk, ale nade wszystko głęboko osobiste, odważne projekty, głęboko zapadające w pamięć odbiorców.

Mastercard OFF CAMERA
Galeria zdjęć 13

Kto zdobędzie statuetkę dla Najlepszej Aktorki na festiwalu w Krakowie?

W bieżącej edycji rywalizacja o tytuł najwybitniejszej odtwórczyni roli żeńskiej to zbiór nieprzeciętnych talentów, które na wielkim ekranie konstruują fascynujące uniwersa, utkane z zawiłych więzi i ogromnego hartu ducha.

- Monika Frajczyk („Dobry chłopiec”) – artystka kolejny raz udowadnia, że doskonale operuje niedopowiedzeniem, gwarantując widzom potężny ładunek scenicznej prawdy i swobody.

- Agnieszka Grochowska („Brat”) – kreuje wstrząsający obraz matki, która próbuje rozpocząć nowy etap w życiu, jednocześnie mierząc się z traumatycznymi wspomnieniami. Jej występ to głęboka analiza strachu i uporu, stanowiąca emocjonalny trzon tej skomplikowanej historii rodzinnej.

- Marta Nieradkiewicz („Trzy miłości”) – fenomenalnie wcieliła się w wyzwoloną kobietę, śmiało eksplorującą własne żądze i cielesność. Z imponującą pewnością siebie lawiruje pomiędzy początkowym zachwytem nad nową relacją a rosnącym poczuciem osaczenia, prezentując niezwykle współczesny i do bólu szczery wizerunek.

- Anita Sokołowska („Miłe kobiety”) – grając zapracowaną mecenas Milenę, zaprezentowała niesamowicie bliską rzeczywistości sylwetkę kobiety będącej oparciem dla całej familii. Aktorka z gigantyczną dozą empatii udowadnia, jak w prozie życia protagonistka odnajduje uśpione dotąd, wewnętrzne „supermoce”.

- Zofia Wichłacz („Zima pod znakiem wrony”) – ze swobodą kreśli obraz niezwykle tajemniczej bohaterki, która na stałe zapisuje się w umysłach odbiorców jako uosobienie ówczesnego lęku.

Plebiscyt na Najlepszego Aktora. Znamy nazwiska pretendentów

Wyróżnieni w tym roku artyści udowadniają swoimi występami, że kinowa męskość posiada wiele oblicz – potrafi być zagubiona, pełna woli walki, a niekiedy też dojmująco milcząca.

- Andrzej Chyra („Klarnet”) – legenda rodzimej kinematografii w znakomitym wydaniu. Jego kreacja przypomina perfekcyjne brzmienie instrumentu: jest wybitnie dokładna, przejrzysta i nie pozwala o sobie zapomnieć.

- Marcin Czarnik („Miłe kobiety” / „Trzy miłości”) – doceniony za dwie diametralnie odmienne role, co tylko przypieczętowuje jego nieprawdopodobną wszechstronność. Z identyczną siłą przekazu potrafi zbudować charakter w pogodnej sadze rodzinnej, jak i zaprezentować mroczne studium męskiego obłędu.

- Jakub Gierszał („Pojedynek”) – szansę na nagrodę przyniósł mu rzemieślniczy kunszt w tworzeniu postaci opartej na subtelnych detalach psychologicznych i potężnej kontroli nad emocjami. Z imponującym magnetyzmem kieruje ekranową intrygą, gdzie nawet najdrobniejszy ruch czy spojrzenie urasta do rangi zaciekłego pojedynku.

- Andrzej Konopka („LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Zima pod znakiem wrony”) – bez najmniejszego problemu odnajduje się zarówno w klaustrofobicznej estetyce, jak i w przerysowanych formach komediowych. Udowadnia tym samym swoją biegłość w kreowaniu wielowymiarowych bohaterów, nasycając każdy projekt unikalną wiarygodnością.

- Tomasz Ziętek („Wielka Warszawska”) – prezentuje niezwykle cielesny występ, bazujący na nieustannym napięciu i przyciąganiu. Bardzo skrupulatnie pokazuje etapy ewolucji odgrywanego mężczyzny, potwierdzając swój status jednego z najbardziej intrygujących artystów młodego rocznika, który gatunkowej opowieści potrafi nadać prawdziwie ludzki wymiar.

Młode talenty z szansą na statuetkę Mastercard Rising Star

Kategoria Mastercard Rising Star została stworzona z myślą o świeżo upieczonych artystach, którzy wkraczają do branży z nieprawdopodobnym zapałem. Obecna edycja została całkowicie zdominowana przez debiutujących aktorów, mogących pochwalić się zaskakująco dojrzałym warsztatem.

- Bruno Błach-Baar („Ministranci”) – imponuje bezpretensjonalnością i brawurą w prezentowaniu zawiłości młodzieńczych lat. Zbudowanie tak przekonującej roli wymagało od niego nie lada empatii i wyczucia.

- Tobiasz Wajda („Ministranci”) – od samego początku kradnie uwagę widza. Jego wrodzona intuicja przed kamerą i błyskotliwość sprawiają, że wyrasta na jednego z najbardziej obiecujących reprezentantów nowej fali aktorskiej.

- Filip Wiłkomirski („Brat”) – wschodzący talent, który swoim magnetyzmem dominuje w każdym kadrze, zwiastując pojawienie się nowej, wyrazistej osobowości w polskim kinie.

Wyróżnienie Female Voice. Te kobiety przejmują stery

Specjalna statuetka Female Voice, wręczana w partnerstwie z markami Mastercard i BNP Paribas, stanowi hołd dla artystek bezkompromisowo kształtujących filmowe uniwersa. To laur nie tylko za wybitny warsztat, ale przede wszystkim za wyrazisty, rezonujący z publicznością głos na ważne tematy.

- Kasia Adamik (reżyserka, scenarzystka, „Zima pod znakiem wrony”) – doceniona za brawurowe przeniesienie na ekran literatury Olgi Tokarczuk oraz zaoferowanie świeżego spojrzenia na realia stanu wojennego. Twórczyni zaserwowała doskonałe kino gatunkowe, zamieniając historyczny ból w intrygującą łamigłówkę psychologiczną.

- Weronika Bilska (operatorka, „Trzy miłości”) – szansę na wygraną zapewniły jej zmysłowe ujęcia, rewelacyjnie oddające rytm nocnego życia stolicy i intymność wychodzącą poza kinowy ekran. Dzięki jej pracy warstwa wizualna stała się wehikułem dla najczystszych emocji.

- Jolanta Dylewska (operatorka, „Brat”) – wyróżniona za mistrzowskie odwzorowanie przytłaczającej, a jednocześnie pełnej wrażliwości aury. Obraz w jej wykonaniu to niemal namacalne świadectwo ludzkiego zagubienia i tlącej się nadziei.

- Ewa Piaskowska (producentka, „Dobry chłopiec”) – znalazła się w gronie nominowanych dzięki ogromnemu nosowi producenckiemu i determinacji w popularyzowaniu innowacyjnych, nieszablonowych scenariuszy.

- Maria Wojtyszko (reżyserka, scenarzystka, „Miłe kobiety”) – za mistrzowską adaptację teatralnego ducha na potrzeby wielkiego ekranu, co zaowocowało głębokim obrazem kobiecej natury. Reżyserka pozwala swoim postaciom na potknięcia, sprzeciw i żarty, dobitnie wskazując, że zrozumienie i kobiecy instynkt to potężne katalizatory zmian.

Choć zaprezentowane opowieści znacząco się od siebie różnią, łączy je silna potrzeba bycia wysłuchanym i wspólnie doświadczanym. Organizatorzy gorąco zachęcają do udziału w dziewiętnastej edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA, zaplanowanej na dni 24.04-03.05.2026 r. Będzie to unikalna szansa, by na własnej skórze poczuć festiwalową magię, zderzyć się z bezkompromisową sztuką i podziwiać, jak na naszych oczach krystalizują się wspaniałe kreacje aktorskie. Widzimy się w krakowskich kinach!

Jan Englert szczerze o środowisku filmowym
Mastercard OFF CAMERA
Galeria zdjęć 13
Radio ESKA Google News
Dobrze znasz najsłynniejsze filmy Andrzeja Wajdy? Rozwiąż quiz
Pytanie 1 z 10
W którym roku nakręcony został film "Kanał"?
Jan Englert szczerze o środowisku filmowym
festiwal filmowy