NFZ zmienia zasady dla dentystów bez konsultacji? Posłanka interweniuje u ministra zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia miał opublikować komunikaty, które według lekarzy w praktyce zmieniają zakres gwarantowanych świadczeń stomatologicznych.

Spór dotyczy m.in. tego, czy lakierowanie zębów fluorem jest osobnym zabiegiem, czy też powinno być wliczone w cenę usuwania kamienia nazębnego.

Na podstawie nowej interpretacji NFZ rozpoczął wsteczne kontrole, żądając od gabinetów zwrotu pieniędzy za już wykonane usługi.

Zwykły komunikat zmienia prawo? Lekarze protestują przeciwko działaniom NFZ

W interpelacji do ministra zdrowia posłanka Joanna Mucha alarmuje w sprawie działań Narodowego Funduszu Zdrowia, które wywołały sprzeciw środowiska lekarskiego. Jak wskazuje, samorząd lekarski i eksperci zgłaszają poważne zastrzeżenia do komunikatów NFZ dotyczących pakietów stomatologicznych. Zdaniem Lubelskiej Izby Lekarskiej, komunikaty te wykraczają poza funkcję informacyjną i w praktyce prowadzą do pozaprawnej zmiany zakresu świadczeń gwarantowanych.

Posłanka podkreśla, że zakres świadczeń może być modyfikowany wyłącznie w drodze rozporządzeń lub zarządzeń prezesa NFZ, a nie za pomocą komunikatów. Co więcej, jak czytamy w interpelacji, zmiany te zostały wprowadzone bez żadnych konsultacji. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w swoim stanowisku zaznaczyło, że kontrowersyjny komunikat opublikowano „bez wcześniejszych konsultacji i uzgodnień”.

Czy usuwanie kamienia i fluoryzacja to jedno świadczenie? Eksperci mają poważne wątpliwości

Sedno sporu dotyczy interpretacji świadczeń. NFZ twierdzi, że wycena pakietów obejmujących usuwanie złogów nazębnych zawiera również lakierowanie zębów lakierem z fluorem. Według posłanki, środowisko medyczne ma zupełnie inne zdanie. Wskazuje ona, że obowiązujące przepisy wyodrębniają lakierowanie jako osobne świadczenie.

Interpelacja przytacza również opinię krajowego konsultanta ds. periodontologii, prof. Tomasza Konopki, który jednoznacznie stwierdził, że brak jest wskazań periodontologicznych do włączania fluoryzacji do tego świadczenia. W opinii eksperta „trudno w nim ze wskazań periodontologicznych zamieszczać dodatkowo fluoryzację”. Wątpliwości budzi także ograniczenie świadczenia do „złogów twardych”, co również nie było konsultowane z ekspertami.

Gabinety dostają wezwania do zapłaty. Posłanka pyta ministra o wsteczne kontrole

Najpoważniejszą konsekwencją działań NFZ, na którą zwraca uwagę posłanka Joanna Mucha, są wsteczne kontrole i negatywne weryfikacje świadczeń. Fundusz, opierając się na własnej, nieumocowanej prawnie interpretacji, zaczął kwestionować rozliczenia za „usuwanie złogów nazębnych” i „lakierowanie zębów”.

W efekcie, jak czytamy w dokumencie, świadczeniodawcy otrzymują obszerne korekty finansowe, obejmujące świadczenia wykonane w przeszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą medyczną. W związku z tym posłanka pyta ministra zdrowia m.in. o to, czy uzna komunikaty NFZ za zgodne z prawem i czy zobowiąże Fundusz do wycofania ich skutków.

W swojej interpelacji posłanka Joanna Mucha domaga się od resortu zdrowia jednoznacznego stanowiska w sprawie legalności działań Narodowego Funduszu Zdrowia. Kluczowe pytania dotyczą tego, czy ministerstwo zobowiąże NFZ do wycofania kontrowersyjnych komunikatów oraz czy potwierdzi, że lakierowanie zębów jest odrębnym świadczeniem gwarantowanym.