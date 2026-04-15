Poseł pyta, czy zapowiadana reforma wpłynie na wysokość opłat ponoszonych przez kandydatów na kierowców.

Wątpliwości budzi również harmonogram wprowadzania zmian i przygotowanie do nich ośrodków szkolenia.

Kluczową kwestią jest także to, co stanie się z osobami, które rozpoczęły kurs na starych zasadach.

Poseł domaga się szczegółów zapowiadanej reformy egzaminów

W związku z planami Ministerstwa Infrastruktury dotyczącymi reformy egzaminów na prawo jazdy, poseł Piotr Kowal postanowił zainterweniować. W swojej interpelacji skierowanej do szefa resortu zwraca uwagę, że zmiany mają bezpośredni wpływ nie tylko na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale również na dostępność zdobywania uprawnień przez młodych ludzi.

Zdaniem posła, kluczowe jest, aby cały proces był przeprowadzony w sposób przejrzysty, spójny i odpowiednio przygotowany pod względem organizacyjnym. Dlatego zwrócił się do ministerstwa z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na temat planowanych działań.

Koszty, harmonogram i przygotowanie ośrodków. Co budzi największe obawy?

Jedną z kluczowych kwestii poruszonych w interpelacji są finanse. Poseł pyta, jakie będą koszty wdrożenia nowych rozwiązań i czy przełożą się one na wzrost opłat ponoszonych przez kandydatów na kierowców. To pytanie jest szczególnie istotne dla osób planujących w najbliższym czasie rozpocząć kurs.

Poseł dopytuje również o szczegółowy harmonogram wdrażania reformy. Chce wiedzieć, w jaki sposób ministerstwo zamierza zapewnić odpowiednie przygotowanie ośrodków szkolenia kierowców do nowych form egzaminowania, aby uniknąć chaosu organizacyjnego.

Co z obecnymi kursantami i bazą pytań egzaminacyjnych?

Ważnym problemem, na który zwraca uwagę Piotr Kowal, jest los osób, które już rozpoczęły naukę jazdy. W interpelacji pada pytanie, czy ministerstwo przewiduje okres przejściowy dla kandydatów, którzy zaczęli kurs przed wejściem w życie nowych przepisów.

Poseł porusza także techniczną, ale niezwykle istotną sprawę bazy pytań egzaminacyjnych. Chce uzyskać zapewnienie, w jaki sposób zostanie zagwarantowana jej aktualność, aby uniknąć sytuacji, w której pytania na egzaminie nie odpowiadają obowiązującym przepisom prawa.

Poseł Piotr Kowal w swoim piśmie podkreśla, że od transparentności i dobrego przygotowania zależy powodzenie całej reformy. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na postawione pytania ma wyjaśnić, jak w praktyce będą wyglądały zapowiadane zmiany w systemie egzaminowania przyszłych kierowców.