Koniec pobłażania dla właścicieli groźnych psów? Poseł domaga się wyższych kar i specjalnego rejestru

Poseł alarmuje: Obecne przepisy są nieskuteczne w walce z agresją psów

W swojej interpelacji poseł Tomasz Głogowski zwraca uwagę na powtarzający się w całym kraju problem niewłaściwego nadzoru nad psami o agresywnych zachowaniach. Jak wskazuje, w wielu przypadkach zwierzęta te są wyprowadzane bez kagańców, uciekają z posesji i stanowią zagrożenie dla ludzi oraz innych zwierząt. Zdaniem posła, mieszkańcy wielu osiedli są zmuszeni do ograniczania swojej aktywności z obawy o bezpieczeństwo.

Według autora interpelacji, obowiązujące przepisy, w szczególności art. 77 Kodeksu wykroczeń, przewidują zbyt niskie sankcje. W praktyce nie mają one charakteru odstraszającego, a organy ścigania często poprzestają na pouczeniach lub niewielkich mandatach, nawet gdy dochodzi do poważnych incydentów. System, jak ocenia poseł, reaguje dopiero po fakcie, zamiast skutecznie zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom.

Jakie zmiany proponuje poseł, by zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach?

Poseł Tomasz Głogowski uważa, że konieczne jest podjęcie kompleksowych działań legislacyjnych. W interpelacji wskazuje na potrzebę wprowadzenia realnych, odstraszających sankcji za brak właściwego nadzoru nad zwierzęciem. Jego zdaniem kluczowe jest również stworzenie skutecznych mechanizmów, które umożliwią służbom szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia.

Wśród propozycji znalazło się także zwiększenie kompetencji organów lokalnych w zakresie kontroli i interwencji. Autor pisma podkreśla również znaczenie prewencji, sugerując wprowadzenie obowiązków szkoleniowych i kontrolnych dla właścicieli psów, które mogą stwarzać zagrożenie. Działania te miałyby charakter zarówno prewencyjny, jak i represyjny.

Czy powstaną nowe obowiązki dla właścicieli psów?

W związku z przedstawionymi problemami, poseł skierował do ministra spraw wewnętrznych i administracji serię konkretnych pytań. Chce wiedzy, czy resort rozważa zmiany legislacyjne mające na celu zwiększenie odpowiedzialności właścicieli psów. Pytania dotyczą między innymi możliwości podwyższenia kar finansowych i sankcji karnych za brak nadzoru nad zwierzęciem.

Poseł dopytuje również o plany wprowadzenia mechanizmów umożliwiających obligatoryjne odbieranie zwierząt w przypadku powtarzających się aktów agresji. W interpelacji pada też pytanie o możliwość utworzenia rejestru właścicieli zwierząt uznanych za niebezpieczne oraz o wprowadzenie obowiązkowych szkoleń lub certyfikacji dla właścicieli psów o podwyższonym ryzyku agresji.