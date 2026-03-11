Gwiazdy na premierze filmu "Król dopalaczy". Szapołowska w czerni, luksusowa torebka Niezgody

Premiera "Króla dopalaczy". Tłum gwiazd na czerwonym dywanie

Wydarzenie promujące film "Król dopalaczy" stało się prawdziwą rewią mody polskiego show-biznesu. Na ściance pozowała plejada znanych postaci, chętnie udzielając wywiadów i uśmiechając się do obiektywów. Od samego początku imprezie towarzyszyły błyski aparatów, starannie dobrane kreacje i spora dawka emocji. Wśród zgromadzonych można było dostrzec zarówno ikony rodzimej kinematografii, jak i wschodzące gwiazdy aktorstwa. Nie zabrakło również popularnych celebrytów i bywalców salonów, chętnie fotografowanych przez reporterów.

Zobacz też: Elegancki Englert ze Ścibakówną, a Moro w wielkiej marynarce. Tłum gwiazd na premierze!

45

Grażyna Szapołowska w czerni, szczupła Vanessa Aleksander i Katarzyna Niezgoda z torebką za krocie

Jedną z najjaśniejszych postaci tego wieczoru okazała się Grażyna Szapołowska, która zaprezentowała się w zjawiskowej, czarnej kreacji, idealnie podkreślającej jej ponadczasową elegancję. Ikona kina wyglądała niezwykle stylowo, przyciągając wzrok wszystkich zgromadzonych gości.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła również Vanessa Aleksander. Młoda aktorka zachwyciła zebranych swoją drobną figurą i bardzo naturalnym, promiennym wizerunkiem. Jej ubiór łączył w sobie klasę z nowoczesnym sznytem, co sprawiło, że zdecydowanie wyróżniała się w tłumie brylujących na premierze celebrytów.

Uwagę fotoreporterów przykuła także Katarzyna Niezgoda, a wszystko za sprawą jej wyjątkowo kosztownego akcesorium. Miała przy sobie ekskluzywną torebkę legendarnego domu mody Chanel, której cena wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Ten luksusowy gadżet zdecydowanie nie umknął naszej uwadze.

Zobacz też: Tłum gwiazd na premierze filmu. Elegancka Zielińska, młodzieżowy Szyc i niebiescy bracia Mroczek

Vanessa Aleksander wyjawiła, że udział w "TzG" to spełnienie jej dziecięcego marzenia