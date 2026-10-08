Gwiazdor "M jak miłość" i "Klanu" bez butów w pierwszej klasie. W sieci burza!

W "M jak miłość" Dariusz Kordek wcielał się w postać Jana Bosackiego, czarującego biznesmena o nieczystych zamiarach, który próbował zdobyć serce Izy (w tej roli Adriana Kalska), by ostatecznie trafić do więzienia. Aktor gra również w serialu "Klan" jako mecenas Bruno Jarosz, zajmujący się sprawami spadkowymi. Ponadto regularnie pojawia się na salonach, prowadzi wydarzenia i brał udział w "Tańcu z Gwiazdami". Ostatnio gwiazdor wywołał ogromne poruszenie w internecie za sprawą swojego zachowania podczas podróży pociągiem.

Afera w pierwszej klasie z Dariuszem Kordkiem

Aktor, który uwielbia podróże pociągiem, postanowił zrelacjonować w sieci swoją ponad 400-kilometrową wyprawę. We wpisie zdradził, że w trakcie jazdy planował poczytać, zdrzemnąć się i zająć sprawami bieżącymi.

Dariusz Kordek udostępnił na Facebooku kadr z pierwszej klasy, chcąc podzielić się z fanami swoimi pozytywnymi wrażeniami z podróży, a przy okazji lekko uszczypliwie skomentować opóźnienia na kolei. Jednak to nie te refleksje przykuły uwagę odbiorców. Wszyscy zwrócili uwagę na stopy aktora w skarpetkach, które opierały się o siedzenie naprzeciwko. Zdjęcie wywołało zażartą dyskusję na temat zasad savoir-vivre'u w podróży.

Miało być sympatycznie, wyszło niefortunnie z butami

Jaki jak kocham jeździć pociągiem! Tym bardziej że daleka podróż ponad 400 km trochę odpoczynku mała drzemka lektura i bieżące sprawy. A nie mogę pominąć że posiadam już pierwszą w sumie realną zniżkę na PKP hurra! 30% wychodzi. Kocham opóźnione pociągi Orient Express Intercity.

Wielu osobom nie spodobała się postawa Kordka. Pod publikacją natychmiast posypały się krytyczne głosy.

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Dariusz Kordek się tłumaczy: "Mam wykupiony CAŁY przedział"

Aktor postanowił odpowiedzieć na uszczypliwości z pozycji gwiazdy.

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Nogi w czystych skarpetkach szanowny Panie i nikomu to nie przeszkadza bo nikogo nie ma w moim przedziale który mam wykupiony CAŁY w pierwszej klasie

Należy jednak zaznaczyć, że część komentujących nie widziała w zachowaniu aktora niczego zdrożnego, życząc mu po prostu udanej jazdy.

Udanej i bezpieczniej podróży .Pod nogi jeszcze podusia i też odpoczną, w końcu cale dni chodzimy na nich

Udanej podróży i miłego dnia

Dla oceny sytuacji kluczowy wydaje się więc fakt, że Dariusz Kordek przebywał sam w wynajętym w całości przedziale pierwszej klasy.

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